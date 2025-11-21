Mähroboter legt Sportplatz der SG Egels-Popens lahm

Der Sportplatz der SG Egels-Popens in Aurich ist über Nacht schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein autonomer Mähroboter hatte sich im aufgeweichten Untergrund festgefahren und dabei große Teile der Rasenfläche aufgerissen. Der Schaden ist so erheblich, dass der Platz erst im Frühjahr wieder genutzt werden kann.
Am Sonntagmorgen fand Vorstandsmitglied Alexander Fink die Maschine mitten auf dem Feld – eingegraben im Schlamm, unfähig, ihren programmierten Kurs fortzusetzen. Die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage hätten den Boden so stark aufgeweicht, dass der Roboter seine Orientierung verloren habe, erklärte Fink gegenüber NDR Niedersachsen. Während das Gerät geborgen werden konnte, ist der Platz unbespielbar.
Nach ersten Gesprächen mit der Stadt Aurich, die die Pflege des Geländes verantwortet, soll im kommenden Jahr neuer Rasen eingesät oder Rollrasen verlegt werden. Wie hoch die Kosten für die Wiederherstellung ausfallen, ist noch unklar.
Für die SG Egels-Popens bedeutet der Vorfall eine erhebliche Einschränkung: Heimspiele müssen verlegt werden, auch das für Sonntag angesetzte Punktspiel wurde bereits abgesetzt. Das Training kann auf den Ausweichplatz verlagert werden – allerdings ist auch dieser bei Nässe kaum belastbar und verfügt über eine unzureichende Beleuchtung. Finanzielle Mittel für Verbesserungen stehen dem Verein momentan nicht zur Verfügung.
Der betroffene Mähroboter, den der Verein liebevoll „Robby“ nennt, bleibt dennoch im Einsatzkonzept eingeplant. Fink betonte, die Maschine sei regelmäßig gewartet worden und trage keine Schuld am Vorfall: Sie werde erst wieder aktiv, wenn der neue Rasen liegt.