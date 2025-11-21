Mähroboter legt Sportplatz der SG Egels-Popens lahm

– Foto: KI

Der Sportplatz der SG Egels-Popens in Aurich ist über Nacht schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein autonomer Mähroboter hatte sich im aufgeweichten Untergrund festgefahren und dabei große Teile der Rasenfläche aufgerissen. Der Schaden ist so erheblich, dass der Platz erst im Frühjahr wieder genutzt werden kann.

Am Sonntagmorgen fand Vorstandsmitglied Alexander Fink die Maschine mitten auf dem Feld – eingegraben im Schlamm, unfähig, ihren programmierten Kurs fortzusetzen. Die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage hätten den Boden so stark aufgeweicht, dass der Roboter seine Orientierung verloren habe, erklärte Fink gegenüber NDR Niedersachsen. Während das Gerät geborgen werden konnte, ist der Platz unbespielbar. Nach ersten Gesprächen mit der Stadt Aurich, die die Pflege des Geländes verantwortet, soll im kommenden Jahr neuer Rasen eingesät oder Rollrasen verlegt werden. Wie hoch die Kosten für die Wiederherstellung ausfallen, ist noch unklar.