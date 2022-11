Mädels rücken auf Platz 2 vor!

Büppel ist ein kleiner Ort, der zur Gemeinde Varel am Jadebusen gehört. Der TuS Büppel ist schon seit vielen Jahren im Frauenfußball eine große Nummer. Die erste Frauenmannschaft spielt in der Regionalliga, die B-Juniorinnen sind im Sommer wieder in die Niedersachsenliga aufgestiegen.

Da unsere Mädels auf der Autobahn gut durchgekommen sind, machten diese noch am Hafen in Varel Station (siehe Foto). Ein Teil des Aufwärmprogramms konnte zusammen mit einer dort gerade altiven Senioren-Sportgruppe durchgeführt werden.

In Büppel finden alle Trainingseinheiten und Spiele auf einem einzigen Platz statt, so dass das Geläuf sehr holprig war. Es entwickelte sich so kein sehr absehnliches Spiel, häufig war "Langholz" Trumpf.

Nach einem Foul an Vanessa Köpplin erzielte Alessia Lopes in der 27. Minute per Foulelfmeter die verdiente 0:1-Führung, was auch der Halbzeitstand war.

Nach dem 1:1-Ausgleich kurz nach der Halbzeit gab es ein weiter umkämpftes Spiel mit Vorteilen für Concordia.

Tomke Buchalla brachte in der 56. Minute ihre Mannschaft wieder mit 1:2 in Front. Nur drei Minuten später sorgte Lotta Tiebel nach schöner Vorarbeit von Stella Meemann mit dem 1:3 für die Entscheidung.