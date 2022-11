Mädels des SC Baldham-Vaterstetten feiern ersten Saisonsieg – „Eine fette Kabinenparty“ Im sechsten Saisonspiel

Vaterstetten – In ihrem sechsten Punktspiel war es nun endlich soweit: Das Team von SCBV-Trainer Stefan Schunck gewann am Mittwochabend sein Heimspiel gegen den FC Teutonia München mit 2:1 (1:0) und fuhr damit die ersten Kreisliga-Punkte ein.

„Wir freuen uns brutal. Wir haben monatelang dafür gearbeitet. Man kann sich vorstellen, was nach dem Spiel los war. Es gab eine fette Kabinenparty“, berichtete Stefan Schunck erleichtert am Rande der basslastigen Feierlichkeiten. In den 90 Spielminuten zuvor hatten die SCBV-Fußballerinnen „mit Leidenschaft und Herz“ agiert, wie ihr Übungsleiter lobte.

Isabel Lorenz (12.) brachte die Gastgeberinnen nach einer gut ausgespielten Kontersituation in Führung. „Das war verdient. Wir waren in der ersten halben Stunden die bessere Mannschaft“, so Schuncks Analyse, dessen Elf sich dann auch defensiv gegen einen stärker werdenden Gegner tapfer zur Wehr setzte und die 1:0-Führung in die Halbzeitpause mitnahm. Mitte der zweiten Hälfte war die eingewechselte Valentina Schmidt (60.) nach einem Abpraller hellwach, reagierte am schnellsten und stellte auf 2:0.