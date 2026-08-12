Mädchenfußball in Wiesbaden bleibt auf Kurs Folgender Pressebericht hat unsere Redaktion erreicht: 22 Teams im Kreis, neue Spielangebote in der Region und viele Vereine zeigen: Der Mädchenfußball ist fest im Jugendfußball angekommen von Michael Kreppel · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

Der Mädchenfußball in Wiesbaden setzt seinen positiven Trend fort. Auf dem Foto zu sehen ist das Kreispokalfinale der Frauen zwischen dem SV Erbenheim und dem 1. FC Naurod. Beide Vereine vertreten mit ihren Jugendmannschaften den Mädchen- und Frauenfußball in Wiesbaden. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Der Mädchenfußball in Wiesbaden setzt seinen positiven Trend fort. Das die Zahl der gemeldeten Teams mit 22 exakt genauso hoch wie im Vorjahr ist, zeigt, dass sich inzwischen eine gute Basis des Mädchenfußballs im Kreis Wiesbaden entwickelt hat. Die gleiche Entwicklung lässt sich in der Region Wiesbaden beobachten, wurden dort doch erneut 91 Mannschaften von den F- bis zu den B-Juniorinnen gemeldet. Diese Zahlen belegen, dass der Mädchenfußball inzwischen in den Vereinen fest verankert ist und eine gewichtige Rolle im Jugendfußball spielt.

Auch in sportlicher Hinsicht braucht sich der Mädchenfußball nicht zu verstecken. So wird der Fußballkreis Wiesbaden in der Saison 2026/2027 von den nachstehenden Teams wie folgt kreisübergreifend vertreten. Der SV 1921 Erbenheim ist mit seinen B-Juniorinnen in der Verbandsliga unterwegs, die C-Juniorinnen des MFFC Wiesbaden und der Freien Turnerschaft Wiesbaden 1896 in der Gruppenliga Frankfurt sowie die D-Juniorinnen des MFFC Wiesbaden ebenfalls in der Gruppenliga Frankfurt.

Neue Spielform auf Regionsebene Eine neue Spielform wird auf Ebene der Region Wiesbaden angeboten. Hier startet erstmals eine B-Juniorinnen-Großfeldliga, welche es bislang nur auf Verbandsebene gab. Besonders an der 11 Teams umfassenden Liga ist, dass diese in Kooperation mit den Regionen Frankfurt und Darmstadt zum Austrag kommt. Die Wiesbadener Farben werden durch den MFFC Wiesbaden und dem 1. FC Naurod 1928 vertreten. Auch bei den C-Juniorinnen gibt es mit einer 11er-/9er-Liga nach dem Norweger-Modell ein neues Spielangebot. In der neun Mannschaften umfassenden Liga sind unter anderem der SV 1921 Erbenheim und der SV 1913 Niedernhausen vertreten.