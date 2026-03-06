 2026-03-05T07:49:35.839Z

Vereinsnachrichten

Mädchen- und Frauenfußball beim GSV Moers: Spielerinnen gesucht

Der GSV Moers sucht Spielerinnen für die Jugend und die Frauen-Teams.

von Daniel Ollmann · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Der GSV Moers baut seinen Mädchen- und Frauenfußball weiter aus und sucht engagierte Spielerinnen für alle Alters- und Leistungsbereiche. Willkommen sind sowohl erfahrene Fußballerinnen als auch Einsteigerinnen – insbesondere im Juniorinnenbereich sind Vorkenntnisse gern gesehen, aber keine Voraussetzung.

Teams und Zielgruppen

Für die kommenden Trainingseinheiten und die weitere Kaderplanung suchen wir:

  • 1. Frauen (Leistungsbereich)

  • 2. Frauen (Neuaufbau einer Mannschaft)

  • Juniorinnen (U11 bis U17)

    • Trainingszeiten (Montag & Mittwoch)

    U11-Juniorinnen: 18:00–19:30 Uhr
    U13-Juniorinnen: 18:00–19:30 Uhr
    U15-Juniorinnen: 18:30–20:00 Uhr
    U17-Juniorinnen: 18:30–20:00 Uhr
    1. Frauen: 20:00–21:30 Uhr
    2. Frauen: 20:00–21:30 Uhr

    Top Rahmenbedingungen am Standort Moers

    Am Vereinsgelände in Moers bietet der GSV Moers hervorragende Voraussetzungen für Training und Vereinsleben:

    • Drei Kunstrasenplätze

    • Sehr gute Trainingsbedingungen

    • Modernes Vereinsheim

    Kontakt und Probetraining

    Interessierte Mädchen und Frauen sind herzlich eingeladen, zu einem Probetraining vorbeizukommen. Für Rückfragen und zur Anmeldung genügt eine kurze E-Mail.

    Kontakt: frauen@gsv-moers.de

    Adresse:
    GSV Moers
    Filder Str. 148
    47447 Moers