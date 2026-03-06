Mädchen- und Frauenfußball beim GSV Moers: Spielerinnen gesucht

Der GSV Moers baut seinen Mädchen- und Frauenfußball weiter aus und sucht engagierte Spielerinnen für alle Alters- und Leistungsbereiche. Willkommen sind sowohl erfahrene Fußballerinnen als auch Einsteigerinnen – insbesondere im Juniorinnenbereich sind Vorkenntnisse gern gesehen, aber keine Voraussetzung.
Für die kommenden Trainingseinheiten und die weitere Kaderplanung suchen wir:
1. Frauen (Leistungsbereich)
2. Frauen (Neuaufbau einer Mannschaft)
Juniorinnen (U11 bis U17)
U11-Juniorinnen: 18:00–19:30 Uhr
U13-Juniorinnen: 18:00–19:30 Uhr
U15-Juniorinnen: 18:30–20:00 Uhr
U17-Juniorinnen: 18:30–20:00 Uhr
1. Frauen: 20:00–21:30 Uhr
2. Frauen: 20:00–21:30 Uhr
Am Vereinsgelände in Moers bietet der GSV Moers hervorragende Voraussetzungen für Training und Vereinsleben:
Drei Kunstrasenplätze
Sehr gute Trainingsbedingungen
Modernes Vereinsheim
Interessierte Mädchen und Frauen sind herzlich eingeladen, zu einem Probetraining vorbeizukommen. Für Rückfragen und zur Anmeldung genügt eine kurze E-Mail.
Kontakt: frauen@gsv-moers.de
Adresse:
GSV Moers
Filder Str. 148
47447 Moers