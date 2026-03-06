Mädchen- und Frauenfußball beim GSV Moers: Spielerinnen gesucht

Der GSV Moers baut seinen Mädchen- und Frauenfußball weiter aus und sucht engagierte Spielerinnen für alle Alters- und Leistungsbereiche. Willkommen sind sowohl erfahrene Fußballerinnen als auch Einsteigerinnen – insbesondere im Juniorinnenbereich sind Vorkenntnisse gern gesehen, aber keine Voraussetzung.

Für die kommenden Trainingseinheiten und die weitere Kaderplanung suchen wir:

Trainingszeiten (Montag & Mittwoch)

U11-Juniorinnen: 18:00–19:30 Uhr

U13-Juniorinnen: 18:00–19:30 Uhr

U15-Juniorinnen: 18:30–20:00 Uhr

U17-Juniorinnen: 18:30–20:00 Uhr

1. Frauen: 20:00–21:30 Uhr

2. Frauen: 20:00–21:30 Uhr

Top Rahmenbedingungen am Standort Moers

Am Vereinsgelände in Moers bietet der GSV Moers hervorragende Voraussetzungen für Training und Vereinsleben:

Drei Kunstrasenplätze

Sehr gute Trainingsbedingungen

Modernes Vereinsheim

Kontakt und Probetraining

Interessierte Mädchen und Frauen sind herzlich eingeladen, zu einem Probetraining vorbeizukommen. Für Rückfragen und zur Anmeldung genügt eine kurze E-Mail.

Kontakt: frauen@gsv-moers.de

Adresse:

GSV Moers

Filder Str. 148

47447 Moers