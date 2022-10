Mädchen-Kreisauswahl absolvierte Trainingslager in Verden

Das Trainingslager startete mit einem gemeinsamen Essen, ehe kurz danach schon die erste Trainingseinheit folgte. Dort traten die einzelnen Zimmer als Team in einem kleinen Turnier gegeneinander an, um die Tischdienste auszuspielen. Am Samstag folgte dann eine Trainingseinheit zu den Themen Torschuss sowie Ahtletik und Koordination. Außerdem stand ein Schwimmbadbesuch auf dem Programm und die Harburger Mädchenauswahl spielte Minigolf. Auch bei der abendlichen Freizeit wussten die Spielerinnen sich zu beschäftigen: Mit Billard, Airhockey und Fußballtennis wurden viele Angebote genutzt. Der abschließende Sonntag wurde für ein Vergleichsspiel gegen die Kreisauswahl Osterholz genutzt, das der Kreis Harburg für sich entscheiden konnte. Zum Abschluss des gemeinsamen Trainingslagers gab es dann noch ein Grillen und natürlich konnte auch dann der Fußball nicht in der Ecke bleiben - auch zum Ende noch stand kicken auf dem Minifeld bei den Spielerinnen hoch im Kurs.

Das Trainingslager wurde zu einem großen Teil gesponsert. Die Kreisauswahl Harburg bedankt sich ganz herzlich bei Stephan Busch von Hamburg Finanz (Finanzberatung aus Wentorf) für die großzügige Unterstützung. Hinzu gab es auch noch neue Trainingsshirts.