Mädchen für Fußball begeistern: »Die ersten zehn Minuten entscheiden«

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Sie stehen am Rand. Meist sind sie zu zweit oder zu dritt und ein bisschen unsicher und hängen so ein wenig zwischen Neugier und dem Wunsch, nicht sofort aufzufallen. Es ist ihr erstes oder zweites Training, der Ball rollt schon, die anderen sind schon mittendrin, aber sie sind noch nicht so ganz angekommen in der Gruppe.

Was wir vielleicht nicht immer auf dem Schirm haben: In genau diesen Momenten entscheidet sich oft mehr, als man denkt. Nicht erst nach der ersten Saison, sondern schon viel früher. In genau diesen ersten Minuten des Trainings, wenn jemand neu ist. Diese Momente haben einen großen Einfluss darauf, ob ein Mädchen bleibt. Oder ob es innerlich schon wieder einen Schritt zurück macht.

Viele Mädchen kommen nicht über den klassischen Weg in den Fußball. Sie haben keine jahrelange Bolzplatz-Erfahrung, kein gefestigtes Selbstverständnis als „Spielerin“. Oft kommen sie später, mit Freundinnen, über Projekte in der Schule oder bei anderen Einrichtungen oder einfach, weil sie es ausprobieren wollen. Und dann treffen sie auf Strukturen, die davon ausgehen, dass alle schon wissen, wie es läuft.

Für die einen ist das völlig klar. Für die anderen nicht. Und genau da lauern die Kipppunkte.

Die kleinen Momente, die entscheiden

Es sind selten die großen Dinge, an denen es scheitert. Nicht die zu schwere Übung, nicht die Trainingsform, nicht das Niveau. Es sind die kleinen Momente. Wenn niemand richtig „Hallo“ sagt. Wenn nicht erklärt wird, was jetzt passiert. Wenn sich die Gruppen von selbst bilden und man selbst keinen Platz darin findet. Dieses Gefühl mag leise sein, ist aber eindeutig: Ich gehöre hier nicht richtig dazu.

Was wir oft übersehen

Wer lange im Fußball unterwegs ist, übersieht solche Situationen leicht. Die Abläufe sind selbstverständlich, die Sprache ist eingespielt, die Dynamiken wirken normal. Für Neue gilt das nicht. Für sie ist alles neu. Die Begriffe, das Tempo, die Art miteinander zu sprechen. Und genau deshalb macht es einen Unterschied, wie ein Training beginnt.

Nicht, weil es perfekt geplant sein muss. Sondern weil jemand hinschaut. Weil jemand merkt, wer noch am Rand steht. Weil jemand bewusst sagt: Komm mit, ich zeig dir kurz, wie wir das machen. Mädchen haben andere Anforderungen als Jungs – sie brauchen diese Ansprache mitunter viel mehr.

Es braucht keine großen Konzepte

Es sind keine großen Konzepte, die den Unterschied machen. Es ist eher eine Haltung. Die Begrüßung, die Art und Weise, wie etwas erklärt wird. Eine behutsame Einteilung, in der auch die neuen Mädchen ihre Rolle schnell finden.

Wir erleben das bei Mädchen an den Ball immer wieder: Mädchen, die am Anfang kaum den Ball fordern, wachsen schnell hinein, wenn sie diesen ersten Schritt machen dürfen. Wenn sie merken, dass sie gemeint sind. Dass sie nicht erst etwas können oder beweisen müssen, um dazuzugehören.

So wird aus fußballinteressierten Mädchen ein Team

Vielleicht ist genau das der Punkt, den wir im Fußball manchmal unterschätzen: Dass es nicht immer die großen Konzepte sind, die den Unterschied machen, sondern die Art, wie wir Menschen begegnen. Gerade in einer Zeit, in der Vereine um Nachwuchs kämpfen, entscheiden diese ersten Erfahrungen mehr denn je. Wer hier nicht ankommt, kommt oft gar nicht mehr wieder. Und wer bleibt, tut das selten wegen des perfekten Trainingsplans, sondern weil er oder sie sich gesehen fühlt.

Was dabei helfen kann, ist oft erstaunlich simpel:

Begrüßung statt Gewöhnung: Ein bewusstes „Schön, dass du da bist“ macht mehr aus, als man denkt.

Kurz erklären, was passiert: Ein Satz wie „Wir starten gleich mit Passübungen, ich zeig’s dir kurz“ nimmt Unsicherheit raus.

Gruppen aktiv einteilen: Nicht darauf warten, dass es sich „von selbst findet“.

Blick für die Stillen: Wer sagt nichts, wer steht am Rand, wer wartet darauf, abgeholt zu werden?

Fehler normalisieren: Gerade am Anfang hilft es, wenn klar ist: Hier muss niemand sofort alles können.

Es sind genau diese Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob aus einem ersten Training ein zweites wird. Und übrigens gilt das nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs.

Am Ende geht es nicht nur darum, Angebote zu schaffen. Sondern darum, sie so zu gestalten, dass man sich darin wiederfindet. Gerade für Mädchen macht das oft einen echten Unterschied. Und das schon oft, bevor der Ball überhaupt richtig ins Rollen kommt.









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Über die Kolumne „Mädchen an den Ball“

In der Kolumne schreiben Maja Weber, Anna Seliger, Lily Koch, Julia Keller und Petra Zubaj vom bundesweiten Fußballprojekt Mädchen an den Ball im regelmäßigen Wechsel über aktuelle Themen aus dem Frauen- und Mädchenfußball.

Das Projekt „Mädchen an den Ball“ ist ein kostenfreies, regelmäßig stattfindendes Fußballprogramm für Mädchen in München, Augsburg, Bochum, Dortmund, Chemnitz, Düsseldorf und Karlsruhe. Ziel des Projektes ist es, niederschwellige und breitensportbetonte Angebote nur für Mädchen zu schaffen.

Über unsere Autorin



Petra Zubaj leitet bei Mädchen an den Ball den Standort beim SV München West.

Fußball begleitet sie schon ihr ganzes Leben: Sie spielt seit ihrer Kindheit im Verein,

heute als Innenverteidigerin, und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im

Mädchen- und Jugendfußball.

2024 gründete sie außerdem eine Damenmannschaft beim FC Croatia München mit.

Dort spielt sie bis heute selbst und trägt als Kapitänin Verantwortung auf und neben

dem Platz. Mit ihren kroatischen Wurzeln ist Fußball für Petra weit mehr als nur ein

Sport: Er bedeutet Gemeinschaft, Identität und Leidenschaft.

An Mädchen an den Ball begeistert sie vor allem der niedrigschwellige Zugang zum

Fußball. Ohne Leistungsdruck, ohne Bewertungen, aber dafür mit viel Spaß,

Bewegung und echtem Teamgefühl. „Gerade dieses Miteinander und Füreinander

kommt im Alltag oft zu kurz“, sagt sie. „Umso schöner ist es, genau das auf dem

Platz vermitteln zu können.“

In Petras Schrank hängen Trikots von Vereinen wie Real Madrid, dem FC Barcelona

oder Atlético Madrid – Erinnerungen an Reisen, Stadionbesuche und besondere

Erlebnisse. Diese persönlichen Geschichten bedeuten ihr mehr als die Zugehörigkeit

zu einem einzelnen Lieblingsverein.

Besondere Erinnerungen sammelt sie auch bei Mädchen an den Ball. Etwa bei einer

ihrer ersten Trainingseinheiten, als ein Mädchen ganz selbstverständlich ihre Hand

nahm, voller Vertrauen und ohne große Worte. Eine kleine Geste, die Petra bis heute

nicht vergessen hat, weil sie zeigt, worum es eigentlich geht. Im Fußball und auch

darüber hinaus.

Kolumnen-Archiv

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#3: Kreis- bis Bundesliga: Der "steinige Weg" nach oben im Frauenfußball von Julia Keller

#2: Gleichberechtigung im Verein? Eine Realität mit Hürden von Lily Koch

#1: Mädchen an den Ball! Warum wir über Mädchenfußball sprechen müssen von Anna Seliger