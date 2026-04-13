Mächtig Derby-Brisanz: Für Hauzenberg & Schalding zählt nur ein Sieg

Eine Szene aus dem Hinspiel zwischen Hauzenbergs Alex Kretz (li.) und Schaldings Markus Tschugg. Im August setzten sich die Schaldinger knapp durch. – Foto: Robert Geisler

Auf dieses Spiel fiebert eine ganze Region hin: Am Dienstagabend um 18:30 Uhr empfängt der FC Sturm Hauzenberg den SV Schalding-Heining zum Bayernliga-Derby. Zum Hinspiel im vergangenen Sommer waren knapp über 2.000 Zuschauer an den Reuthinger Weg gepilgert. Ob`s im Staffelbergstadion nun wieder so viele werden? So viel dürfte klar sein: Es wird erneut eine tolle Kulisse werden, denn neben dem Prestige steht "sportlich enorm viel auf dem Spiel", wie es Sturm-Trainer Dominik Schwarz formuliert. Hauzenberg kämpft seit Saisonbeginn gegen den Abstieg, damit war zu rechnen. Dass allerdings die Schaldinger nach einer bislang äußerst dürftigen Frührjahrsrunde noch unten reinrutschen würden, damit war sicher nicht zu rechnen. Nach der erneuten Pleite vergangene Woche in Pipinsried ist das aber nun der Fall. Es zählt für beide daher nur ein Sieg!