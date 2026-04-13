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Ligavorschau
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Mächtig Derby-Brisanz: Für Hauzenberg & Schalding zählt nur ein Sieg
Dienstag - Nachholspiel: "Es steht enorm viel auf dem Spiel" +++ Anpfiff um 18:30 Uhr
von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Eine Szene aus dem Hinspiel zwischen Hauzenbergs Alex Kretz (li.) und Schaldings Markus Tschugg. Im August setzten sich die Schaldinger knapp durch. – Foto: Robert Geisler
Auf dieses Spiel fiebert eine ganze Region hin: Am Dienstagabend um 18:30 Uhr empfängt der FC Sturm Hauzenberg den SV Schalding-Heining zum Bayernliga-Derby. Zum Hinspiel im vergangenen Sommer waren knapp über 2.000 Zuschauer an den Reuthinger Weg gepilgert. Ob`s im Staffelbergstadion nun wieder so viele werden? So viel dürfte klar sein: Es wird erneut eine tolle Kulisse werden, denn neben dem Prestige steht "sportlich enorm viel auf dem Spiel", wie es Sturm-Trainer Dominik Schwarz formuliert. Hauzenberg kämpft seit Saisonbeginn gegen den Abstieg, damit war zu rechnen. Dass allerdings die Schaldinger nach einer bislang äußerst dürftigen Frührjahrsrunde noch unten reinrutschen würden, damit war sicher nicht zu rechnen. Nach der erneuten Pleite vergangene Woche in Pipinsried ist das aber nun der Fall. Es zählt für beide daher nur ein Sieg!
Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg) "Zunächst einmal freuen wir uns auf ein geiles Spiel und eine große Kulisse. So ein Derby schreibt seine eigenen Geschichten. Ehrlich gesagt bin ich immer noch ein wenig sauer ob der Leistung vom Samstag in Kottern. Das war einfach zu wenig, auch von den Leistungsträgern. Wir haben nicht annähernd die Energie auf den Platz gebracht, die nötig gewesen wäre. Wir werden und müssen gegen Schalding vor heimischer Kulisse eine ganz andere Mentalität auf den Platz bringen. Wir brauchen die Punkte, keine Frage. Aber Schalding auch, und das ist dann schon ein wenig überraschend. Das hätten sie sich beim SVS mit Sicherheit anders vorgestellt. Aber wir tun gut daran, uns nicht zu viel mit Schalding zu beschäftigen. Freilich wohlwissend, dass sie eine gute und erfahrene Mannschaft haben. Wir wollen uns auf unser Spiel konzentrieren und vor allem mit dem Ball wieder mehr Lösungen finden. Ich sag`s mal so: Wenn der Goliath Schalding sich ein Bein stellen lässt, wollen wir zur Stelle sein."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Johannes Stingl befindet sich im Aufbautraining. Die Hoffnung ist groß, dass der Kreativmann in der Endphase der Saison nochmal eingreifen kann. Alexander Kretz ist wieder im Kader dabei, ausfallen werden hingegen Fabian Gastinger (Muskelfaserriss) und Joris Wagner (langzeitverletzt).
Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining) "Es gab schon ruhigere Tag bei uns. Aber das ist ganz normal: Keine Punkte, keine Ruhe! Der Auftrag in Hauzenberg ist ganz klar: Ein Sieg soll her! Wir wollen endlich wieder gemeinsam ein Erfolgserlebnis feiern. Das wäre ganz, ganz wichtig. Deshalb gehen wir das Derby voller Elan an."
Personalien SV Schalding-Heining: Marius Herzig und Maxi Moser kehren in den Kader zurück, wahrscheinlich auch Chris Brückl. Damit fehlen nur die langzeiverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Sebastian Sommer.