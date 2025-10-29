Madureira nicht mehr Trainer in Lasauvage

In unserer Vorschau auf den 8.Spieltag des 2.Bezirks der 2.Division hatten wir es bereits angedeutet: wie uns von ihm selber mitgeteilt wurde, habe Manuel Madureira sein Amt als Cheftrainer der 1.Mannschaft des FC Minière Lasauvage zur Verfügung gestellt, seinen Aussagen zufolge wegen Differenzen mit dem Vereinsvorstand.

Für eine offizielle Bestätigung des Rücktritts konnten wir beim FC Minière am Mittwoch Vormittag niemanden erreichen. Aus dem Spielberichtsbogen der FLF des Gastspiels von Lasauvage am letzten Wochenende bei Kayl-Tetingen geht aber hervor, dass Madureira in der Tat nicht mehr als Trainer fungierte, sondern Joao Paulo Novais de Freitas, der bislang Co-Trainer von Madureira war.