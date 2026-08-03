Mads Tolk köpft TSV Kropp gegen SpVg Eidertal Molfsee zum 1:0-Sieg von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Joel Prempeh (SpVg Eidertal Molfsee) gegen Kevin Hentzsch (TSV Kropp) – das Duell aus der Vorsaison gab es auch beim 1-0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im Auftaktduell zweier Mannschaften, die vor Saisonbeginn herbe personelle Aderlässe und den Verlust zahlreicher Leistungsträger hinnehmen mussten, hat sich der TSV Kropp die ersten wichtigen Punkte im Kampf um einen vermuteten Klassenerhalt gesichert. Vor 75 Zuschauerinnen und Zuschauern bezwang die Elf von Trainer Julian Schröder die SpVg Eidertal Molfsee knapp, aber am Ende nicht unverdient mit 1:0 (1:0).

Die Gäste aus Molfsee gehen ebenso nach einem Umbruch mit einer extrem jungen Truppe an den Start. Neutrainer Heiko Dukats-Jadwizak muss erst noch eine schlagkräftige Einheit formen. So sah der Coach auch einen verhaltenen Beginn: „Erste Halbzeit war wirklich ein für meine Begriffe echt schwaches Spiel und unser Mittelfeld hat irgendwie gar keinen richtigen Zugriff gefunden.“ Kropp stand defensiv extrem kompakt und ließ kaum etwas zu. Nach zwei vergebenen Volleyschüssen belohnten sich die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff: Nach einer maßgenauen Vorlage von Elias Jundi köpfte Mads Tolk das Leder in der 45. Minute zur umjubelten 1:0-Führung in die Maschen.

Molfseer Drangphase und vergebener Strafstoß Nach dem Seitenwechsel stellte Eidertal taktisch um und übernahm zunehmend das Kommando. Schröder resümierte die Phase nach Wiederbeginn: „Danach war es weiter ein ausgeglichenes Spiel, aber es war ja gut wegverteidigt. Molfsee hatte ein bisschen mehr den Ball, muss man sagen, aber auch nichts Zwingendes.“

Gebrauchter Tag für Offensivspieler Ben Lipfert und die SpVg Eidertal Molfsee in Kropp. – Foto: Ismail Yesilyurt