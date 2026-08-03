Mads Tolk köpft TSV Kropp gegen SpVg Eidertal Molfsee zum 1:0-Sieg

Im Auftaktduell zweier Mannschaften, die vor Saisonbeginn herbe personelle Aderlässe und den Verlust zahlreicher Leistungsträger hinnehmen mussten, hat sich der TSV Kropp die ersten wichtigen Punkte im Kampf um einen vermuteten Klassenerhalt gesichert. Vor 75 Zuschauerinnen und Zuschauern bezwang die Elf von Trainer Julian Schröder die SpVg Eidertal Molfsee knapp, aber am Ende nicht unverdient mit 1:0 (1:0).
Die Gäste aus Molfsee gehen ebenso nach einem Umbruch mit einer extrem jungen Truppe an den Start. Neutrainer Heiko Dukats-Jadwizak muss erst noch eine schlagkräftige Einheit formen. So sah der Coach auch einen verhaltenen Beginn: „Erste Halbzeit war wirklich ein für meine Begriffe echt schwaches Spiel und unser Mittelfeld hat irgendwie gar keinen richtigen Zugriff gefunden.“ Kropp stand defensiv extrem kompakt und ließ kaum etwas zu. Nach zwei vergebenen Volleyschüssen belohnten sich die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff: Nach einer maßgenauen Vorlage von Elias Jundi köpfte Mads Tolk das Leder in der 45. Minute zur umjubelten 1:0-Führung in die Maschen.
Nach dem Seitenwechsel stellte Eidertal taktisch um und übernahm zunehmend das Kommando. Schröder resümierte die Phase nach Wiederbeginn: „Danach war es weiter ein ausgeglichenes Spiel, aber es war ja gut wegverteidigt. Molfsee hatte ein bisschen mehr den Ball, muss man sagen, aber auch nichts Zwingendes.“
Die große Chance zum Ausgleich bot sich den Gästen in der 50. Minute, als nach einem Foul von Thorben Lamp auf Elfmeter entschieden wurde. Molfsee vergab die Gelegenheit jedoch vom Punkt – ein Knackpunkt, wie Dukats-Jadwizak anmerkte: „Ich glaube, das wäre so der Gamechanger gewesen. Ich glaub, wenn wir den reingemacht hätten, hätten wir das Momentum auf unserer Seite gehabt.“
In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne und agierten mit vier bis fünf Stürmern, während sich Kropp auf das Verteidigen beschränkte. TSV-Coach Schröder zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Auftritt: „War ein verdienter, aber dennoch glücklicher Sieg, muss man sagen. Wir haben das richtig gut gemacht gegen den Ball über 90 Minuten.“