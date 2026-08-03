 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Mads Tolk köpft TSV Kropp gegen SpVg Eidertal Molfsee zum 1:0-Sieg

von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser
Joel Prempeh (SpVg Eidertal Molfsee) gegen Kevin Hentzsch (TSV Kropp) – das Duell aus der Vorsaison gab es auch beim 1-0.
Joel Prempeh (SpVg Eidertal Molfsee) gegen Kevin Hentzsch (TSV Kropp) – das Duell aus der Vorsaison gab es auch beim 1-0. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Eid. Molfsee
TSV Kropp

Im Auftaktduell zweier Mannschaften, die vor Saisonbeginn herbe personelle Aderlässe und den Verlust zahlreicher Leistungsträger hinnehmen mussten, hat sich der TSV Kropp die ersten wichtigen Punkte im Kampf um einen vermuteten Klassenerhalt gesichert. Vor 75 Zuschauerinnen und Zuschauern bezwang die Elf von Trainer Julian Schröder die SpVg Eidertal Molfsee knapp, aber am Ende nicht unverdient mit 1:0 (1:0).

Die Gäste aus Molfsee gehen ebenso nach einem Umbruch mit einer extrem jungen Truppe an den Start. Neutrainer Heiko Dukats-Jadwizak muss erst noch eine schlagkräftige Einheit formen. So sah der Coach auch einen verhaltenen Beginn: „Erste Halbzeit war wirklich ein für meine Begriffe echt schwaches Spiel und unser Mittelfeld hat irgendwie gar keinen richtigen Zugriff gefunden.“ Kropp stand defensiv extrem kompakt und ließ kaum etwas zu. Nach zwei vergebenen Volleyschüssen belohnten sich die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff: Nach einer maßgenauen Vorlage von Elias Jundi köpfte Mads Tolk das Leder in der 45. Minute zur umjubelten 1:0-Führung in die Maschen.

Molfseer Drangphase und vergebener Strafstoß

Nach dem Seitenwechsel stellte Eidertal taktisch um und übernahm zunehmend das Kommando. Schröder resümierte die Phase nach Wiederbeginn: „Danach war es weiter ein ausgeglichenes Spiel, aber es war ja gut wegverteidigt. Molfsee hatte ein bisschen mehr den Ball, muss man sagen, aber auch nichts Zwingendes.“

Gebrauchter Tag für Offensivspieler Ben Lipfert und die SpVg Eidertal Molfsee in Kropp.
Gebrauchter Tag für Offensivspieler Ben Lipfert und die SpVg Eidertal Molfsee in Kropp. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die große Chance zum Ausgleich bot sich den Gästen in der 50. Minute, als nach einem Foul von Thorben Lamp auf Elfmeter entschieden wurde. Molfsee vergab die Gelegenheit jedoch vom Punkt – ein Knackpunkt, wie Dukats-Jadwizak anmerkte: „Ich glaube, das wäre so der Gamechanger gewesen. Ich glaub, wenn wir den reingemacht hätten, hätten wir das Momentum auf unserer Seite gehabt.“

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne und agierten mit vier bis fünf Stürmern, während sich Kropp auf das Verteidigen beschränkte. TSV-Coach Schröder zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Auftritt: „War ein verdienter, aber dennoch glücklicher Sieg, muss man sagen. Wir haben das richtig gut gemacht gegen den Ball über 90 Minuten.“

Stimmen zum Spiel

Heiko Dukats-Jadwizak (Trainer SpVg Eidertal Molfsee)
 Julian Schröder (Trainer TSV Kropp)

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Kropp
TSV KroppTSV Kropp
SpVg Eidertal Molfsee
SpVg Eidertal MolfseeEid. Molfsee
1
0
Abpfiff

  • TSV Kropp: Simon Manthei – Elias Lundi Khalaf, Tjorven Lamp, Maxim Popovici, Sven Thomsen – Bjarne Kuhn, Florian Legrum, Kevin Hentzsch, Cedric Flor – Luca Störmer (68. Linus Kunze), Mads Tolk (76. Ole-Henrik Roeh)
  • Trainer: Julian Schröder
  • SpVg Eidertal Molfsee: Kim Kuckella – Tom Braesch, Jascha Puhlmann (71. Kristof Koop), Christian Alberts, Mirko Schöning (46. Luca Schemborski), Ben Lipfert, Fynn Mortensen (80. Nikita Podlipnikov), Hennes Graefe (46. Alexander Root), Joel Agyemang Prempeh (68. Russell Khadi), Johannes Kristen, Makar Mynzu
  • Trainer: Heiko Dukats-Jadwizak
  • Schiedsrichter: Nic Ströhnisch (TuS Hartenholm)
  • Assistenten: Marcel Görlitz, Corina Bucsanu
  • Zuschauer: 75
  • Gelb-Rote Karte: Alexander Root (90., Eidertal)
  • Bes. Vorkommn.: Eidertal verschießt Foulelfmeter (50.)
  • Tore: 1:0 Mads Peter Tolk (45.)