Madl: »Wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Ziele erreichen«

Mit drei Siegen startete der TSV Mauth in die Bezirksliga-Saison 2025/2026 und manche Experten mutmaßten daraufhin sogar, dass dem Bayerwald-Traditionsklub in der Ost-Staffel einiges zuzutrauen ist. Aus den darauffolgenden elf Begegnungen konnten Fuchs, Hilz, Segl und Kameraden aber nur noch sechs Zähler einspielen und der Vorsprung zur gefährdeten Zone ist mittlerweile aufgebraucht.







Die primäre Vorgabe für den TSV Mauth ist und bleibt der Klassenerhalt. "Mit unseren bescheidenen Mitteln muss immer das erste Ziel sein, in der Bezirksliga vier Vereine hinter uns zu bringen. Wir haben keinen Kader mit 18 gleichwertigen Spielern und wenn wir solche Personalmiseren wie Deggendorf und Künzing hätten, müssten wir schauen, ob wir überhaupt noch antreten könnten“, meint Madl, der mit seinen Schützlingen dreimal wöchentlich trainiert und auch Video-Analysen eingeführt hat. "Wir sind fleißig. Das ist die Grundvoraussetzung für uns, um auf diesem Niveau bestehen zu können“, betont der 42-Jährige, der mit seinem Team zum Vorrundenabschluss den punktgleichen FC Obernzell-Erlau in Mauth erwartet. "Zweifellos ein sehr wichtiges Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen“, betont der frühere Klassekeeper.