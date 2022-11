Made in Sonneberg: Der spielende Torwart Not macht bekanntlich erfinderisch. Doch wirklich neu ist die Idee einen Torwart als Feldspieler aufzubieten beim 1. FC Sonneberg 2004 nicht. Das Modell ist in personell angespannten Zeiten schon seit Jahren in der Spielzeugstadt hoch im Kurs.

Gemeinsam mit dem angesprochenen Lukas Heß und Kapitän Hannes Schreck ist Julian Held der einzige FC-Akteur, der bisher in allen Partien beteiligt war. Dass er dabei zwischen Tor und Feld wechseln muss, stellt für ihn kein Problem dar. „Ich war es aus dem Nachwuchs bereits gewohnt draußen zu spielen. Deswegen war es für mich nichts Neues“, sagt der 18-Jährige.

Das Fußballspielen lernte der in Lichtenfels geborene Held beim 1. FC Redwitz an der Rodach. Mit dem Wechsel über die Thüringer Landesgrenze fand zeitgleich der Wechsel ins Gehäuse statt. „Da war ich 13 Jahre. Wir hatten keinen Spieler, der ins Tor gehen wollte. Ich habe es mir zugetraut und wollte es ausprobieren. Und dann habe ich ziemlich schnell Spaß daran gefunden“, beschreibt der Sonneberger Allrounder seinen fußballerischen Weg in den Kasten. Bereits in der Vorsaison feierte er mit gerade einmal 17 Jahren schon sein Debüt für den 1. FC 2004 in der Thüringenliga. Sechs weitere Einsätze in der höchsten Spielklasse des Freistaates folgten - allesamt im Tor. >> zum FuPa-Profil von Julian Held

In der laufenden Spielzeit musste Ronny Röhr wieder kreativ werden. Viele verletzte Spieler lassen aktuell den Kader der Sonneberger auf ein Minimum schmelzen. War zu Saisonbeginn Lukas Heß noch als Zielspieler im Sturm aktiv, stand der 31-Jährige zuletzt fünf Mal in Folge im Kasten. Seine Bilanz: Drei Siege, zwei Unentschieden bei gerade einmal zwei Gegentoren. „Lukas ist aktuell sehr gut drauf und deshalb besteht kein Zwang etwas im Tor zu verändern. Und ich bin flexibel und konnte zuletzt der Mannschaft auf dem Feld helfen“, beschreibt Julian Held die Torwartsituation in Sonneberg. Und weil Ronny Röhr die passende Position für ihn auf dem Feld fand, sind sowohl Lukas Heß als auch Julian Held aktuell glücklich. Meist agiert er auf der rechten Außenbahn. „Da kommt meine Schnelligkeit und auch meine Abschlussstärke ganz gut zur Geltung“, beschreibt der Youngster seine Stärken.