Macknow sichert Elbmarsch Big Points - SaGa vor Kreisliga-Aufstieg

Die Elbmarsch jubelt am Holzweg! Die Spielkontrolle lag zwar bei den Buchholzern, die ihre Überlegenheit aber nicht auf die Ergebnistafel brachten. Stattdessen gelang Daniel Macknow die Gast-Führung (51.), doch dem BFC gelang die postwendende Antwort. Während die Eintracht die Kugel im Gewühl nicht aus der Gefahrenzone bekam, behielt Buchholz die Übersicht, sodass Jonah Genterczewsky aus halbrechter Position mit der Innenseite einschob (53.). In der Schlussphase setzte Matchwinner Macknow den Lucky-Punch, der im Strafraum aus kurzer Distanz ins kurze Eck vollstreckte (87.). Die Deichkicker atmen im Kampf um den Ligaverbleib auf und festigen ihren Platz am rettenden Ufer, während das große Tabellenmittelfeld weiter das Abrutschen befürchten muss.

Die SG Salzhausen-Garlstorf steht kurz vor dem Aufstieg in die Kreisliga Harburg. Am Mittwochabend bezwang der Tabellenführer im Spitzenspieler der 1. Kreisklasse den TSV Elstorf II und vergrößert seinen Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz auf zwölf Zähler. Die Gäste dezimierten sich früh selbst, nachdem Torhüter Tim Claassen die Rote Karte sah (11.) und zu dem Zeitpunkt durch einen Treffer von Heiko Spee bereits in Rückstand lag (6.).

Trotzdem lieferten die Elstorfer dem Favoriten einen Streich und wollten nach zwei sieglosen Spielen in Serie ein Zeichen setzen. Henri Martens glückte vor der Pause daher der Ausgleich (35.). In der Pause bündelte SaGa jedoch die Kräfte und entschied das Geschehen unmittelbar nach Wiederanpfiff jedoch durch Tore von Dennis Putensen (48.) und Tim-Niclas Möller (51., 59.). Der erste Kreisliga-Aufsteiger steht damit also so gut wie fest.