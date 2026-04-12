Machtwechsel vertagt: Seelow dominiert, Krieschow II strauchelt Landesliga Süd: Souveräner Heimsieg des Tabellenführers und dramatische Wendungen im Keller von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dustin Lindner

In der Landesliga Süd stand der 21. Spieltag ganz im Zeichen der Tabellenführung und des harten Abstiegskampfes. Während Victoria Seelow seine Ambitionen mit einem Heimsieg unterstrich, sorgten späte Tore und überraschende Auswärtserfolge für eine spürbare Veränderung in der Statik der Liga. Die Favoriten mussten sich ihre Punkte teils hart erarbeiten, während der Abstiegskampf an Schärfe gewann.

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Vor 59 Zuschauern spielte sich der FSV 63 Luckenwalde II in einen wahren Rausch und demontierte das Tabellenschlusslicht nach allen Regeln der Kunst. Den Anfang machte Luca Dreihardt bereits in der 2. Minute mit dem 1:0. In der 17. Minute erhöhte Colin Wilhelm Schwarzlose per Foulelfmeter auf 2:0. Ein kurzes Lebenszeichen des SV Grün-Weiß Lübben folgte in der 24. Minute durch den Treffer von Torben Brauer zum 2:1. Doch dieser Hoffnungsschimmer erlosch postwendend, als die große Show von Lukas Möckel begann. Innerhalb von nur sechs Minuten erzielte er einen lupenreinen Hattrick: Das 3:1 in der 27. Minute, das 4:1 in der 32. Minute und das 5:1 in der 33. Minute ließen die Gäste völlig konsterniert zurück. Nach dem Seitenwechsel kannte Luckenwalde keine Gnade. Erneut war es Luca Dreihardt, der in der 48. Minute zum 6:1 traf. Justin Ullmann schraubte das Ergebnis in der 64. Minute auf 7:1, bevor Philipp Helf in der 66. Minute mit dem 8:1 den Endstand markierte.

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Vor 225 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war, jedoch keine Tore hervorbrachte. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein für Guben im Aufstiegsrennen schmerzhaftes 0:0 zu Buche stand. ---

Am Samstagnachmittag kam es in Krieschow zu einer handfesten Überraschung. Der Tabellenvierte unterlag dem abstiegsbedrohten FV Erkner mit 0:1. Das entscheidende Tor der Partie erzielte Florian Fleck bereits in der 14. Minute. Erkner sammelt damit drei lebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und schließt in der Tabelle näher an die Konkurrenz auf.

Vor 153 Zuschauern lieferten sich Hohenleipisch und Wernsdorf ein enges Duell auf Augenhöhe. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der 70. Minute erlöste Tom Richter die Heimmannschaft mit dem Treffer zum 1:0-Endstand. Hohenleipisch festigt damit seinen Platz im oberen Tabellendrittel, während Wernsdorf punktlos die Heimreise antreten musste.

Der Tabellenführer Victoria Seelow gab sich vor 83 Zuschauern keine Blöße. Lennard Flaig brachte die Gastgeber in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Till Schubert in der 66. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und den verdienten Heimsieg des Spitzenreiters.

In einem für den Tabellenkeller wegweisenden Spiel setzte die SG Großziethen ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den SV Döbern gelang den Gastgebern ein bemerkenswerter 5:0-Heimsieg. Durch diesen Erfolg klettert Großziethen auf 17 Punkte und verkürzt den Rückstand auf Döbern, das bei 21 Zählern stagniert.

Vor 83 Zuschauern entwickelte sich in Ströbitz eine torreiche Begegnung. M. Kowal brachte Wacker 09 in der 35. Minute mit 1:0 in Führung, doch P. Hulha glich in der 40. Minute zum 1:1 für Lauchhammer aus. In der zweiten Halbzeit erhöhte Adrian Tschenz in der 57. Minute auf 2:1, bevor G. Djene Nseke in der 80. Minute das 3:1 markierte. Ein namentlich nicht bekannter Torschütze verkürzte in der 87. Minute noch auf 3:2, konnte die Niederlage der Gäste jedoch nicht mehr verhindern.