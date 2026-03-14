Machtwechsel an der Spitze: Rutesheim nutzt den Löchgauer Patzer

In der Landesliga, Staffel 1, bot der heutige Auftakt des 18. Spieltags alles auf, was den Fußball so wertvoll macht: Unerwartete Stolpersteine für die Favoriten, furiose Offensivleistungen und sportliche Schicksale, die erst in den letzten Sekunden besiegelt wurden. Während der bisherige Primus Federn ließ, ergriff der Verfolger die Chance und erklomm den Thron in einer Liga, die an diesem Wochenende ihre ganze Unberechenbarkeit zeigte.
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Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Angelegenheit, die den Gästen des GSV Pleidelsheim schmerzhaft ihre Grenzen aufzeigte. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Den Torreigen eröffnete Moritz Lindner bereits in der 3. Minute mit dem 1:0. Die Gegenwehr der Gäste wirkte früh gebrochen, als Lars Fischer in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur wenig später sorgte Maximilian Krieger in der 23. Minute mit dem 3:0 bereits für eine Vorentscheidung. Noch vor dem Halbzeitpfiff legte der TSV Ilshofen nach: Lukas Lindner erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) das 4:0. Den Schlusspunkt unter eine bittere Niederlage für Pleidelsheim setzte Tim Luca Laidig in der 83. Minute mit dem 5:0-Endstand.
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Eine Überraschung ereignete sich vor 89 Zuschauern, als der bisherige Tabellenführer FV Löchgau beim abstiegsbedrohten TSV Crailsheim gastierte. Es war ein Spiel, das von der Leidenschaft der Heimmannschaft lebte, die dem Favoriten den Schneid abkaufte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Nervosität der Löchgauer spürbar war, schlug Crailsheim eiskalt zu. Maximilian Schön erzielte in der 52. Minute das umjubelte 1:0 für die Außenseiter. Der Spitzenreiter wirkte geschockt und fand keine Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Crailsheimer. In der 65. Minute sorgte Louis Hermann mit dem 2:0 für die Entscheidung. Diese Niederlage kostet Löchgau (41 Punkte) die Tabellenführung, während der TSV Crailsheim mit nun 20 Punkten ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf sendet.
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Drama pur erlebten die 100 Zuschauer in Rutesheim, wo der neue Tabellenführer erst in letzter Sekunde den Sieg erzwang. Gegen die kämpferisch starke SpVgg Satteldorf tat sich der Favorit lange schwer. Zwar brachte Joshua Schneider den SKV Rutesheim in der 36. Minute mit 1:0 in Führung, doch die Gäste steckten nicht auf. In der zweiten Halbzeit belohnte sich Satteldorf für den betriebenen Aufwand: Michael Eberlein traf in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel steuerte auf ein Remis zu, das für Rutesheim den Verlust wichtiger Punkte bedeutet hätte. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als Flavio Heiler den 2:1-Siegtreffer markierte. Mit 43 Punkten übernimmt Rutesheim die Spitze.
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In Öhringen sahen 100 Zuschauer eine Begegnung, die an Spannung kaum zu überbieten war. Die Sport-Union Neckarsulm agierte beim Aufsteiger TSG Öhringen abgeklärt und suchte ihre Chancen in der Offensive. In der 25. Minute brachte Binak Elshanaj die Gäste mit 0:1 in Führung. Öhringen bemühte sich um den Ausgleich, doch Neckarsulm blieb defensiv diszipliniert. Spät in der Partie schien Bahadir Özkan mit dem 0:2 in der 83. Minute alles klarzumachen. Doch die Schlussphase wurde turbulent: In der 15. Minute der Nachspielzeit kam Öhringen durch einen von Lorik Makolli verwandelten Foulelfmeter noch zum 1:2-Anschlusstreffer, doch für eine Wende war es zu spät.
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