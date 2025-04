Machtübernahme bei 1860 München: So könnten die Fans den Club kaufen

Nach dem Ismaik-Beben beim TSV 1860 München erklärt Sportrechtsexperte Andreas Hecker, wie die Löwen-Fans den Verein übernehmen könnten.

München – Eigenständig sein, den Lieblingsverein nicht zum Spielball von Investoren werden lassen – davon träumen Fußballfans weltweit. In Deutschland, dem 50+1-Land, ist die Sehnsucht besonders groß, fremden Kapitalgebern die Rote Karte zu zeigen. Beim TSV 1860 München, einem der ersten Investorenclubs Deutschlands, wurde Hasan Ismaik von Tag eins abgelehnt, speziell von Fans, die längst in den maßgeblichen Gremien sitzen und die Politik ihres Vereins mitbestimmen. Viele träumen davon, Ismaik rausekeln zu können – um dann, im Idealfall, selbst wieder das Ruder an sich zu reißen.

Motto: Wir kaufen uns unseren Verein zurück! Klingt wie eine gspinnerte Idee, ist aber im Umfeld der Löwen ein heiß diskutierter Plan. Einflussreiche Fans im Hintergrund, allesamt wohlhabend, hatten bereits ein Szenario entworfen. Arbeitstitel „Elf mal Elf“. Weil elf Millionäre jeweils elf Millionen Euro geben sollten, um die Löwen aus den Fängen Ismaiks zu befreien. Sieben standen angeblich bereit – bis der Plan, wie viele Stammtisch-Ideen, an der Realität scheiterte. Alphalöwen wie Robert Reisinger, der aktuelle Präsident (noch bis Sommer), träumen von einem ähnlichen Modell, bei dem statt Fans regionale Gönner und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft das Sagen hätten.

Machts es 1860 München wie Schalke 04 und der FC St. Pauli?

Wie das funktionieren könnte? Über die passende Rechtsform! „Je nachdem, welches Modell man wählt, kann man auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene sagen, jeder von uns Fans kann sich einbringen, und wir lassen zugleich zu, dass traditionsreiche Münchner Unternehmen sich ebenfalls – mit höheren Summen aber ohne zusätzliche Stimmrechte – beteiligen und man gemeinsam mit einer (Münchner )Stimme spricht“, erklärt Sportrechtsexperte Andreas Hecker.

Möglich sei z.B. die Gründung einer Genossenschaft, die Ismaiks Kommanditaktien an der 1860 GmbH & Co. KGaA abkauft, sodass die Struktur beibehalten bleibt, aber die Kommanditaktien von Ismaik in der Genossenschaft in Fan-Hand gebündelt werden. Genossenschaften sind aktuell kein unbekanntes Modell im deutschen Profi-Fußball. Neben dem FC St. Pauli gründete zuletzt auch der hoch verschuldete FC Schalke 04 eine solche, um durch das finanzielle Engagement von Vereinsmitgliedern den Verein finanziell zu entlasten. In beiden Fällen konnten die Fans einen Anteilsschein am Stadion erwerben. „Im Prinzip geht es den Fans darum, Mitspracherecht zu haben und unliebsame Investoren zu verhindern“, sagt Hecker. „Das ist bei der Genossenschaft gegeben. Dort hat jeder eine Stimme – unabhängig von der Investitionssumme.“

Im Fall der Löwen und der Giesinger Genossen würde das bedeuten, dass bei einem erfolgreichen Rückkauf der Anteile von Ismaik im Aufsichtsrat der KGaA eben nicht mehr Vertreter des Investors, sondern Vertreter der Genossenschaft und damit der Fans sitzen. Doch die finanzielle Hürde ist groß. Nach tz-Informationen stellt sich Ismaik einen Verkaufspreis vor, der das abdeckt, was er selber reingesteckt hat (80 bis 90 Mio. Euro). Ein Selbstläufer wird das nicht. Zum Vergleich: Während St. Pauli bislang 27 Mio. Euro einnahm, krebst Schalke seit dem Start Ende Januar bei rund 7 Mio. Euro rum. Erhofft hatte man sich angeblich 50 Mio.…