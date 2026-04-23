Machtkampf im Süden: Seelows Thron und Lübbens Aufbäumen

Morgen, 19:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 19:00 PUSH Am Freitagabend wird das Fußballwochenende in Wildau unter Flutlicht eröffnet. Es ist das Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld, die sich nichts schenken werden. Wildau rangiert mit 25 Punkten auf dem achten Platz, während die Gäste aus Wernsdorf mit 22 Zählern auf Rang elf lauern. Die Erinnerung an das Hinspiel weckt Erwartungen auf ein torreiches Spektakel, denn damals trennten sich beide Vereine nach einem harten Schlagabtausch mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden.

Morgen, 19:30 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II FV Erkner 1920 FV Erkner 19:30 PUSH

Zeitgleich muss der Tabellenzweite aus Luckenwalde Farbe bekennen. Mit 53 Punkten im Gepäck ist die Zielsetzung klar: Der Druck auf den Spitzenreiter Seelow soll mit einem Heimsieg aufrechterhalten werden. Für den FV Erkner hingegen ist die Lage auf Tabellenplatz 14 bei 19 Punkten prekär. Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand, zumal das Hinspiel mit einer deutlichen 0:4-Niederlage endete. Luckenwalde II wird alles daran setzen, diese Dominanz vor heimischer Kulisse zu wiederholen.

Am Samstagnachmittag treffen in Krieschow zwei Teams aufeinander, die im Hinspiel für eines der emotionalsten Spiele der Saison sorgten. Die Reserve des VfB Krieschow (Platz 4, 42 Punkte) empfängt den Tabellensiebten aus Brieske/Senftenberg (33 Punkte). Das erste Aufeinandertreffen war ein regelrechtes Torfestival, das Krieschow II am Ende knapp mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Beide Mannschaften stehen für offensiven Fußball, was auch diesmal auf eine packende Begegnung hoffen lässt.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Victoria Seelow Seelow 15:00 PUSH

Dies ist zweifellos das Topspiel des Spieltags. Der Tabellenfünfte Hohenleipisch empfängt den souveränen Spitzenreiter Victoria Seelow. Seelow thront mit 58 Punkten einsam an der Spitze und hat bereits im Hinspiel beim 2:0-Sieg gezeigt, warum sie das Maß der Dinge in dieser Liga sind. Hohenleipisch hat 41 Punkte auf dem Konto und wird versuchen, dem Primus vor eigenem Publikum ein Bein zu stellen, um die eigene Position im oberen Drittel zu festigen.

In Döbern kommt es zum Duell im Tabellenmittelfeld. Die Gastgeber (Platz 12, 22 Punkte) treffen auf den Tabellenneunten aus Eisenhüttenstadt (26 Punkte). Döbern geht mit einem psychologischen Vorteil in die Partie, da sie das Hinspiel in der Fremde knapp mit 3:2 gewinnen konnten. Für beide Teams geht es darum, mit einem Sieg den Abstand zu den gefährlichen Regionen der Tabelle endgültig zu vergrößern.

Die Vorzeichen in Ströbitz könnten extremer nicht sein. Der Tabellensechste empfängt das Schlusslicht aus Lübben. Die Gäste haben nach 22 Spielen erst 4 Punkte gesammelt und mussten im Hinspiel eine demütigende 0:9-Niederlage gegen Ströbitz hinnehmen. Während Ströbitz mit 41 Punkten weiter nach oben schielt, kämpft Lübben nach wie vor um seine sportliche Würde in einer Saison, die bisher fast nur aus Rückschlägen bestand.

Der Tabellendritte aus Guben will seinen Platz auf dem Podium verteidigen. Mit 46 Punkten hat die Mannschaft eine hervorragende Saison gespielt und möchte gegen den Zehnten aus Trebbin (27 Punkte) den nächsten Dreier einfahren. Bereits im Hinspiel bewies Guben seine Abgeklärtheit und siegte mit 3:1. Trebbin wird eine deutliche Leistungssteigerung benötigen, um gegen die spielstarken Gubener in der Fremde zu bestehen.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH