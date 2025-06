Machtdemonstration zum Abschluss: Überackers Frauen gewinnen zweistellig beim Schlusslicht

Zum Saisonabschluss haben Überackers Fußballerinnen noch einmal ein Ausrufezechen gesetzt: Mit 10:0 (4:0) gewannen die Rot-Weißen beim TV Altötting.

Überacker – Der Kantersieg in Altötting war nicht nur der krönende Abschluss einer außergewöhnlichen Saison. Er spülte auch noch zwei RW-Spielerinnen an die Spitze der Torjägerliste in der Bezirksoberliga: Fridos Tomangbe durfte am Samstagabend gleich fünfmal jubelnd abdrehen. Teamkollegin Sarah Rothwinkler kam beim Tabellenletzten auf zwei Treffer. Am Ende standen bei beiden Überackerinnen 17 Tore auf dem Konto und somit der geteilte erste Platz im Rennen um die Torjägerkrone.

In der einseitigen Begegnung, in der die Gastgeberinnen nur zu neunt antraten, brauchten die Rot-Weißen etwas, um richtig in Schwung zu kommen. Zwar gelang Carolin Koston die frühe Führung (7.). Doch in der Folge fehlte Überacker eine ganze Weile das Abschlussglück. Erst nach einer guten halben Stunde änderte sich das. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Ein Doppelschlag von Tomangbe (32. und 33.) und Melanie Balhuber (39.) sorgten für eine deutliche 4:0-Pausenführung. Und nach dem Wiederanpfiff ging es genauso weiter: Balhuber (46.), Tomangbe (51., 60. und 80.) und Rothwinkler (62. und 75.) schraubten das Ergebnis auf 10:0 nach oben.

Damit beendete die im vergangenen Jahr aus der Landesliga abgestiegene Elf von Trainer Andreas Fasching die Saison mit 83:21 Toren und 61 Punkten vor dem FC Langengeisling mit 61:37 Toren und 52 Punkten. „Wir freuen uns alle, dass unser Ziel, die direkte Rückkehr in die Landesliga, geglückt ist. Wir werden uns nach einer kurzen Sommerpause intensiv auf die neue Saison vorbereiten“, verspricht Fasching. (Dieter Metzler)