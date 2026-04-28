Machtdemonstration: VTA Bonn stürmt ungeschlagen zur Meisterschaft 5:0 gegen Sechtem II macht den Deckel drauf – 135 Tore ebnen den Weg zurück in die Kreisliga B. von Andreas Santner · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: VTA Bonn

Es war eine Saison der Superlative, die am vergangenen Wochenende ihren verdienten Höhepunkt fand. Der VTA Bonn hat sich durch einen souveränen 5:0-Auswärtssieg bei Salia Sechtem II vorzeitig die Krone aufgesetzt. Die Zahlen der Mannschaft von Trainer Mehmet Colak lesen sich überzeugend: 22 Spiele, keine einzige Niederlage und ein Torverhältnis, das die Konkurrenz erblassen lässt. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt der VTA damit dorthin zurück in die Kreisliga B.

Ein Durchmarsch nach Maß Wer nach 22 Spieltagen 20 Siege und zwei Remis auf dem Konto hat, lässt keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Titels aufkommen. Mit 62 Punkten und einer Differenz von +107 Toren hat der VTA die Liga regelrecht überrollt. Für den spielenden Co-Trainer Alexander Preloznik (25) kommt der Erfolg zwar nicht von ungefähr, die Deutlichkeit überrascht dann aber doch ein wenig. „Unser klares Ziel von Anfang an war es, durchzumarschieren – wir wollten keine unnötige Zeit in der Kreisliga C verlieren. Dass wir die Saison jedoch ohne Niederlage und mit einer Tordifferenz von +107 abschließen, hätten wir uns so vorher nicht ausmalen können. Insgeheim war uns aber allen bewusst, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Wenn jeder seinen Teil beiträgt und wir gemeinsam an einem Strang ziehen – so wie wir es getan haben – dann kann daraus eben auch eine echte Machtdemonstration entstehen. Ein großes Lob geht dabei natürlich auch an unseren Coach Mehmet Colak, der die Mannschaft hervorragend eingestellt und geführt hat“, resümiert Preloznik.

Mehr als nur individuelle Qualität In der Kreisliga C wird oft über Einzelkönner entschieden, doch beim VTA Bonn scheint das Fundament tiefer zu liegen. Das „Gesamtpaket“, wie Preloznik es nennt, war in dieser Spielzeit der entscheidende Faktor. Der Zusammenhalt zwischen Vereinsführung, Anhang und Kader bildete die Basis für die 135 geschossenen Tore. Der Co-Trainer macht den Erfolg an der besonderen Atmosphäre fest: „Angefangen beim Vorstand mit Birol Özmen, Zeynel Narci und Muzafer Özturk über die Fans bis hin zu uns Spielern – bei uns fühlt es sich nicht nur wie ein Verein an, sondern wie eine echte Familie. Jeder ist für den anderen da, auf und neben dem Platz, und genau das zeichnet uns aus. Natürlich spielt auch die individuelle Qualität in der Mannschaft eine große Rolle, aber am Ende ist es dieses besondere Miteinander, das den Unterschied macht. Dieses Gesamtpaket, das wir bei unserer VTA haben, ist einfach etwas ganz Besonderes und schwer zu vergleichen.“