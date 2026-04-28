Machtdemonstration: VTA Bonn stürmt ungeschlagen zur Meisterschaft

Es war eine Saison der Superlative, die am vergangenen Wochenende ihren verdienten Höhepunkt fand. Der VTA Bonn hat sich durch einen souveränen 5:0-Auswärtssieg bei Salia Sechtem II vorzeitig die Krone aufgesetzt. Die Zahlen der Mannschaft von Trainer Mehmet Colak lesen sich überzeugend: 22 Spiele, keine einzige Niederlage und ein Torverhältnis, das die Konkurrenz erblassen lässt. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt der VTA damit dorthin zurück in die Kreisliga B.
Wer nach 22 Spieltagen 20 Siege und zwei Remis auf dem Konto hat, lässt keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Titels aufkommen. Mit 62 Punkten und einer Differenz von +107 Toren hat der VTA die Liga regelrecht überrollt. Für den spielenden Co-Trainer Alexander Preloznik (25) kommt der Erfolg zwar nicht von ungefähr, die Deutlichkeit überrascht dann aber doch ein wenig.
„Unser klares Ziel von Anfang an war es, durchzumarschieren – wir wollten keine unnötige Zeit in der Kreisliga C verlieren. Dass wir die Saison jedoch ohne Niederlage und mit einer Tordifferenz von +107 abschließen, hätten wir uns so vorher nicht ausmalen können. Insgeheim war uns aber allen bewusst, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Wenn jeder seinen Teil beiträgt und wir gemeinsam an einem Strang ziehen – so wie wir es getan haben – dann kann daraus eben auch eine echte Machtdemonstration entstehen. Ein großes Lob geht dabei natürlich auch an unseren Coach Mehmet Colak, der die Mannschaft hervorragend eingestellt und geführt hat“, resümiert Preloznik.
In der Kreisliga C wird oft über Einzelkönner entschieden, doch beim VTA Bonn scheint das Fundament tiefer zu liegen. Das „Gesamtpaket“, wie Preloznik es nennt, war in dieser Spielzeit der entscheidende Faktor. Der Zusammenhalt zwischen Vereinsführung, Anhang und Kader bildete die Basis für die 135 geschossenen Tore.
Der Co-Trainer macht den Erfolg an der besonderen Atmosphäre fest: „Angefangen beim Vorstand mit Birol Özmen, Zeynel Narci und Muzafer Özturk über die Fans bis hin zu uns Spielern – bei uns fühlt es sich nicht nur wie ein Verein an, sondern wie eine echte Familie. Jeder ist für den anderen da, auf und neben dem Platz, und genau das zeichnet uns aus. Natürlich spielt auch die individuelle Qualität in der Mannschaft eine große Rolle, aber am Ende ist es dieses besondere Miteinander, das den Unterschied macht. Dieses Gesamtpaket, das wir bei unserer VTA haben, ist einfach etwas ganz Besonderes und schwer zu vergleichen.“
Wer einen solchen Erfolg einfährt, darf feiern. Doch nach dem Abpfiff in Sechtem blieb es zunächst gesittet. Die Mannschaft hat offenbar noch nicht genug und will die weiße Weste bis zum letzten Spieltag verteidigen, bevor die Korken – oder in diesem Fall die Kronkorken – richtig knallen.
„Für unsere Verhältnisse haben wir die Meisterschaft bisher eher ruhig gefeiert. Ein bisschen Musik, gute Stimmung – wir haben unter der Dusche und in der Kabine gemeinsam mit einer kalten Cola angestoßen. Trotzdem ist uns allen klar: Das Ziel ist noch nicht komplett erreicht und die Saison noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch etwas vor, das wir unbedingt gemeinsam als Team schaffen wollen. Danach darf es dann richtig krachen – wir planen eine Meisterschaftsfeier, die man so schnell nicht vergessen wird, und vielleicht steht auch noch eine gemeinsame Reise mit den Jungs an“, gibt Preloznik einen Einblick in die Feierlichkeiten.
Mit dem Aufstieg in die B-Klasse ist der Hunger des VTA Bonn noch lange nicht gestillt. Die Phase, in der es von der A-Klasse bis in die C-Klasse hinunterging, soll endgültig Geschichte sein. Die Ambitionen für die kommende Spielzeit sind dementsprechend hoch gesteckt.
„Wir legen den vollen Fokus auf die kommende Saison und wollen von Anfang an zeigen, dass man in der Kreisliga B definitiv mit uns rechnen muss. Wir werden uns nicht verstecken, sondern aktiv mitspielen und unsere Qualität auf den Platz bringen. Wie schon gesagt: Der VTA Bonn gehört mindestens zurück in die Kreisliga A – das ist unser Anspruch. Wir wissen, wer wir sind und was wir können. Gleichzeitig wollen wir die Mannschaft weiterentwickeln und uns als Team noch stärker aufstellen, um unsere Ziele Schritt für Schritt zu erreichen“, so die Kampfansage von Preloznik.