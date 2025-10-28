Der 13. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte es in sich – trotz des Wetters sieben Partien, viele Tore und eine engere Spitzengruppe als je zuvor. Besonders die Topteams aus Stenum, Wildeshausen und Oldenburg lieferten sich enge Duelle im Rennen um die Tabellenführung. Auch im Tabellenkeller gab es wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Hier die Spiele im Überblick:

In einem turbulenten Spiel setzte sich Heidmühle knapp, aber verdient mit 4:3 gegen die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg durch. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Heidmühle baut damit seine kleine Serie aus und festigt einen Platz im Tabellenmittelfeld.

TV Jahn Delmenhorst feierte in Obenstrohe einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller. Nach Führung kurz vor der Halbzeit bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen, auch wenn Obenstrohe zwischendurch zum Ausgleich kam. Jahn blieb geduldig, nutzte die Fehler der Hausherren konsequent und sicherte sich am Ende verdient die drei Punkte. Damit rücken die Delmenhorster wieder näher an das Mittelfeld heran.

Der SV Tur Abdin Delmenhorst feierte einen knappen 3:2-Auswärtssieg in Rastede. In einer kampfbetonten Partie hatte der Gastgeber zunächst mehr vom Spiel, ließ aber zu viele Chancen ungenutzt. Tur Abdin blieb effektiv und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit durch einen lupenreinen Hattrick von Alioune Badara Youm. Mit dem Auswärtssieg klettert Delmenhorst auf Rang sechs und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Im Spitzenspiel trennten sich GVO Oldenburg und der VfL Wildeshausen leistungsgerecht 2:2. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell mit hohem Tempo und sehenswerten Offensivaktionen. GVO führte zweimal bis spät in die Nachspielzeit, doch Wildeshausen zeigte große Moral und kam noch zum Ausgleich. Das Remis hilft letztlich keinem Team wirklich weiter, hält aber den Titelkampf spannend, da Wildeshausen die Tabellenführung wieder an den VfL Stenum abgeben musste.

Der neue Tabellenführer VfL Stenum zeigte eine Machtdemonstration und überrollte Aufsteiger Nordenham mit 5:0. Von Beginn an dominierte Stenum das Geschehen und kombinierte sich mühelos durch die Gästeabwehr. Besonders im ersten Durchgang zeigte der Spitzenreiter seine ganze Offensivkraft. Mit dem klaren Erfolg ist Stenum nun wieder punktgleich mit Wildeshausen und springt aufgrund des besseren Torverhältnisses zurück an die Tabellenspitze.

Im Kellerduell setzte sich Wiefelstede verdient mit 3:1 beim TSV Abbehausen durch. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient und zeigten sich deutlich abgeklärter als der weiterhin sieglose Tabellenletzte. Abbehausen kämpfte zwar engagiert, doch erneut fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Für Wiefelstede war es ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf, während Abbehausen weiter tief im Tabellenkeller steckt.