Machtdemonstration in Lohne: SV Meppen steht vor dem Titelgewinn Über 2.000 Fans feiern Auswärtsspektakel – Meisterschaft kann am kommenden Samstag perfekt gemacht werden von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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Der SV Meppen hat den nächsten großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim TuS Blau-Weiß Lohne gewann die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor 2.815 Zuschauern souverän mit 4:0 (2:0). Damit kann der Spitzenreiter bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den Bremer SV den Titel vorzeitig sichern.

Mehr als 2.000 Anhänger aus dem Emsland sorgten im Heinz-Dettmer-Stadion für beeindruckende Kulisse und verwandelten das Auswärtsspiel in ein gefühltes Heimspiel. Schon vor dem Anpfiff war die Stimmung außergewöhnlich – und sie hielt bis lange nach dem Abpfiff an. Geduld zahlt sich aus Gegen tief verteidigende Gastgeber brauchte der SVM zunächst Geduld. Klare Chancen blieben in der Anfangsphase selten, doch Meppen kontrollierte Ball und Spielgeschehen. In der 31. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Nach einer Ecke von Thorben Deters traf Luis Sprekelmeyer per Kopf zum 1:0.

Nur sechs Minuten später legten die Gäste nach. Jonathan Wensing spielte flach in die Mitte, wo Mika Stuhlmacher zum 2:0 einschob. Der Doppelschlag brachte Meppen früh auf Siegkurs. Defensive Stabilität und späte Treffer Auch Lohne suchte den Weg nach vorne, doch SVM-Keeper Julius Pünt blieb über die gesamte Spielzeit ohne Gegentor. Kurz vor der Pause hätte Deters beinahe erhöht, scheiterte jedoch am Lohner Torhüter Marko Dedovic.