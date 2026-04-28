Machtdemonstration in Lohne: SV Meppen steht vor dem Titelgewinn

Der SV Meppen hat den nächsten großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim TuS Blau-Weiß Lohne gewann die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor 2.815 Zuschauern souverän mit 4:0 (2:0). Damit kann der Spitzenreiter bereits am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den Bremer SV den Titel vorzeitig sichern.
Mehr als 2.000 Anhänger aus dem Emsland sorgten im Heinz-Dettmer-Stadion für beeindruckende Kulisse und verwandelten das Auswärtsspiel in ein gefühltes Heimspiel. Schon vor dem Anpfiff war die Stimmung außergewöhnlich – und sie hielt bis lange nach dem Abpfiff an.
Gegen tief verteidigende Gastgeber brauchte der SVM zunächst Geduld. Klare Chancen blieben in der Anfangsphase selten, doch Meppen kontrollierte Ball und Spielgeschehen. In der 31. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Nach einer Ecke von Thorben Deters traf Luis Sprekelmeyer per Kopf zum 1:0.
Nur sechs Minuten später legten die Gäste nach. Jonathan Wensing spielte flach in die Mitte, wo Mika Stuhlmacher zum 2:0 einschob. Der Doppelschlag brachte Meppen früh auf Siegkurs.
Auch Lohne suchte den Weg nach vorne, doch SVM-Keeper Julius Pünt blieb über die gesamte Spielzeit ohne Gegentor. Kurz vor der Pause hätte Deters beinahe erhöht, scheiterte jedoch am Lohner Torhüter Marko Dedovic.
Nach dem Seitenwechsel verwaltete Meppen die Führung souverän. In der 80. Minute sorgte Julian Ulbricht nach Vorarbeit von Oliver Issa Schmitt für das 3:0. Den Schlusspunkt setzte Joker Simon Engelmann, der nach Zuspiel von Daniel Haritonov in der 86. Minute zum 4:0 traf.
Mit dem Erfolg bleibt der SV Meppen nun seit 18 Spielen ungeschlagen und feierte den neunten Sieg in Serie. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung neun Punkte auf SV Drochtersen/Assel sowie zwölf Zähler auf den VfB Oldenburg, die allerdings noch ein Spiel weniger absolviert haben.
Dem SVM fehlt aus den verbleibenden drei Partien nur noch ein Punkt, um den Aufstieg auch rechnerisch perfekt zu machen. Die große Bühne dafür wartet nun am kommenden Samstag in Meppen.