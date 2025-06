Machtdemonstration in Altötting: Überackers Frauen siegen zweistellig

Überacker – Der Kantersieg in Altötting war nicht nur der krönende Abschluss einer außergewöhnlichen Saison. Er spülte auch noch zwei RW-Spielerinnen an die Spitze der Torjägerliste in der Bezirksoberliga: Fridos Tomangbe durfte am Samstagabend gleich fünfmal jubelnd abdrehen. Teamkollegin Sarah Rothwinkler kam beim Tabellenletzten auf zwei Treffer. Am Ende standen bei beiden Überackerinnen 17 Tore auf dem Konto und somit der geteilte erste Platz im Rennen um die Torjägerkrone.