Machtdemonstration in Ahrensburg

Bereits in der 9. Minute brachte Rico Pohlmann die Gastgeber in Führung, ehe Hannes Gregor Kretzschmar (26.) und erneut Pohlmann (33.) das Ergebnis schnell auf 3:0 stellten. Noch vor der Pause kam ein Eigentor von Marcel Venzke hinzu (43.), womit die Partie praktisch entschieden war. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hagen am Drücker, Kretzschmar erhöhte früh auf 5:0 (51.), ehe Tristan Dittmer in der Schlussphase noch der Ehrentreffer für Pansdorf gelang (88.). „Auf den Punkt“ – Taneli zufrieden Trainer Aydin Taneli zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und hob insbesondere die Konsequenz im Abschluss hervor: „Meine Mannschaft hat das von der ersten Minute an richtig stark gemacht. Kampf, Wille und vor allem die Chancenverwertung waren diesmal auf den Punkt – wir haben unsere Möglichkeiten konsequent genutzt und auch die zweiten Bälle für uns entschieden.“

Dabei gefiel ihm vor allem die Konstanz über die gesamte Spielzeit: „Die Jungs haben sich diesen Sieg hart erarbeitet und über die gesamte Spielzeit durchgezogen – nicht nur über 60 Minuten, sondern bis in die Schlussphase hinein.“ Auch der späte Gegentreffer änderte nichts an seiner Bewertung: „Selbst der späte Gegentreffer ändert nichts daran, dass wir über die komplette Spielzeit eine überzeugende Leistung gezeigt haben.“