Machtdemonstration in Ahrensburg

Bereits in der 9. Minute brachte Rico Pohlmann die Gastgeber in Führung, ehe Hannes Gregor Kretzschmar (26.) und erneut Pohlmann (33.) das Ergebnis schnell auf 3:0 stellten. Noch vor der Pause kam ein Eigentor von Marcel Venzke hinzu (43.), womit die Partie praktisch entschieden war. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hagen am Drücker, Kretzschmar erhöhte früh auf 5:0 (51.), ehe Tristan Dittmer in der Schlussphase noch der Ehrentreffer für Pansdorf gelang (88.).
„Auf den Punkt“ – Taneli zufrieden
Trainer Aydin Taneli zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und hob insbesondere die Konsequenz im Abschluss hervor: „Meine Mannschaft hat das von der ersten Minute an richtig stark gemacht. Kampf, Wille und vor allem die Chancenverwertung waren diesmal auf den Punkt – wir haben unsere Möglichkeiten konsequent genutzt und auch die zweiten Bälle für uns entschieden.“
Dabei gefiel ihm vor allem die Konstanz über die gesamte Spielzeit: „Die Jungs haben sich diesen Sieg hart erarbeitet und über die gesamte Spielzeit durchgezogen – nicht nur über 60 Minuten, sondern bis in die Schlussphase hinein.“
Auch der späte Gegentreffer änderte nichts an seiner Bewertung: „Selbst der späte Gegentreffer ändert nichts daran, dass wir über die komplette Spielzeit eine überzeugende Leistung gezeigt haben.“
Sein Fazit fiel klar aus: „Unterm Strich ist das ein hochverdienter Heimsieg, auch in der Höhe.“
Pansdorf enttäuscht
Auf Seiten des TSV Pansdorf überwog hingegen die Ernüchterung. Trainer Hendrik Block fand deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir kommen nie wirklich richtig ins Spiel. Wir sind alle sehr enttäuscht von dem, was wir heute geleistet haben.“
Er stellte klar, dass die Leistung nicht den eigenen Ansprüchen entsprach: „Das ist auf jeden Fall nicht das Gesicht, was wir als Pansdorf zeigen wollen. Am Ende hatten wir es heute auch absolut nicht verdient.“ Auch das Ergebnis ordnete er entsprechend ein: „Wir gehen somit mit null Punkten wieder nach Hause. Glückwunsch an Ahrensburg zu diesen drei Punkten im direkten Duell.“
Mit dem Sieg verbessert sich der SSC Hagen Ahrensburg auf 42 Punkte und festigt Rang fünf im engen Verfolgerfeld. Der TSV Pansdorf bleibt trotz der Niederlage Vierter, verpasst es jedoch, den Abstand nach oben zu verkürzen und gerät etwas unter Druck von den nachrückenden Teams.
SSC Hagen Ahrensburg – TSV Pansdorf 5:1
SSC Hagen Ahrensburg: Matthias Kirchner, David Kyas (38. Christopher Liebau), Niklas Broszio, Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Hannes Gregor Kretzschmar, Marc Misselhorn, Jakob Kyas (58. Jirko Kroening Nöthling), Julius Frederic Daniel Schneider (76. Tolga Can James Dogan), Rico Pohlmann (83. Jakob Heinrich Bier), Jurek Keller - Trainer: Aydin Taneli
TSV Pansdorf: Tobias Zander, Marcel Venzke (46. Lennart Gordon Toto Gönnemann), Joel Denker, Paul Julian Meins, Jan-Malte Basse (53. Malte Villbrandt), Nick Zubke, Enrique Bromund, Christoph Schnell (46. Paul Manthe), Kai Hahn (65. Tristan Dittmer), Jannik Schoer (53. Mika Hansen), Jonas Timon Kröger - Trainer: Hendrik Block
Schiedsrichter: Jonas Fischer
Tore: 1:0 Rico Pohlmann (9.), 2:0 Hannes Gregor Kretzschmar (26.), 3:0 Rico Pohlmann (33.), 4:0 Marcel Venzke (43. Eigentor), 5:0 Hannes Gregor Kretzschmar (51.), 5:1 Tristan Dittmer (88.)