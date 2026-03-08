Machtdemonstration im Gipfeltreffen, OSC gewinnt Aufsteiger-Duell

– Foto: Steffen Gramm

An der Spitze der LOTTO-Landesliga Nord zeichnet sich nach dem 18. Spieltag ein klares Bild: Mit einer Machtdemonstration im Gipfeltreffen beim SSV 80 Gardelegen hat Tabellenführer VfB Ottersleben seinen Vorsprung auf vorerst sieben Zähler ausgebaut.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

210 Zuschauer sahen am Freitagabend eine Punkteteilung im Altmark-Derby. Nach 2:0-Führung des FSV Saxonia Tangermünde durch Tomy Viet Pusch und Maurice Pascal Schmidt glich Maximilian Rieger noch mit einem Doppelpack für die Gäste vom Osterburger FC aus.

Auf kuriose Weise fand das Verfolger-Duell zwischen dem SV 09 Staßfurt und dem Ummendorfer SV am Freitagabend nicht statt. Weil ein Flutlichtmast kurz vor dem Anpfiff ausgegangen war, zögerte sich der Anpfiff zunächst lange hinaus. Das Technische Hilfswerk rückte kurzfristig an und half aus. Angepfiffen wurde trotzdem nicht.

Tobias Friebertshäuser ist auf Abschiedstour, zumindest in seiner Rolle als Trainer des Oscherslebener SC. Und diese hat er am Freitagabend mit einem Sieg gestartet. Im Aufsteiger-Duell setzte sich der OSC nach Pausenrückstand mit 3:1 gegen den SV Preußen Schönhausen durch. Dabei netzte auch wieder Martin Gödecke, der die Börde-Vertretung im Sommer als Trainer übernehmen wird.

Der SV Fortuna Magdeburg II hat sei Polster zur gefährlichen Zone der LOTTO-Landesliga Nord ausgebaut. Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Irxleben siegte die Fortunen-Reserve am Samstag mit 2:1. Nach der Führung durch Isaac Bimenyimana und Alexander Spurek kam der Anschluss des SVI durch Hannes Schube zu spät.

Zuhause hat der SV Arminia Magdeburg mit dem Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Bismark jüngst drei wichtige Zähler eingefahren. Auswärts will es aber weiterhin nicht gelingen. Nach zwischenzeitlich aufgeholten 0:2-Rückstands mussten sich die Arminen am Sonnabend doch noch mit 2:4 bei Union Schönebeck geschlagen geben. Tami Joris Stephan schnürte für die Gastgeber einen Doppelpack.

Ohne Sieger trennten sich am Sonnabend der TuS Schwarz-Weiß Bismark und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg. Nach das Gästeführung durch Benedict Neugebauer egalisierte Alexander Mayer nach dem Seitenwechsel für die Hausherren. Dennoch verbleiben die Bismarker auf dem vorletzten Tabellenplatz.