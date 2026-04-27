Machtdemonstration im Filstal: Ebersbach verteidigt die Spitze Bezirksliga Neckar/Fils: Der Tabellenführer deklassiert Kirchheim, während Heiningen im Aufstiegsrennen Schritt hält. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mika Traub

In der Bezirksliga Neckar/Fils sind am 24. Spieltag die Weichen für die finale Saisonphase gestellt worden. Während der SV Ebersbach/Fils seine Ambitionen auf die Meisterschaft mit einer beeindruckenden Offensivleistung untermauerte, bleibt der Verfolger aus Heiningen in Schlagdistanz. Am Tabellenende verschärft sich der Überlebenskampf, da wichtige Punkte im Ringen um den Klassenerhalt vergeben wurden. Es war ein Sonntag der klaren Verhältnisse, an dem die Top-Teams keine Schwäche zeigten und die Konkurrenz teils deutlich in die Schranken wiesen.

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Es war ein Duell der Gegensätze, das die Zuschauer in seinen Bann zog. Während der gastgebende TSV Jesingen händeringend nach Punkten gegen den Abstieg suchte, agierte der Aufsteiger TSV Weilheim/Teck mit der Souveränität einer Spitzenmannschaft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams um Stabilität bemüht waren, brach die 55. Minute den Bann. Nai Pascal Amekpo erzielte das 0:1 für die Weilheimer und sorgte damit für den ersten herben Dämpfer für die Hoffnungen der Hausherren. Die Gäste blieben am Drücker: Nur acht Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte Alperen Karaceylan auf 0:2. Jesingen gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und mobilisierte in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. In der 83. Minute keimte durch den Anschlusstreffer zum 1:2 von Jonathan Willig noch einmal Hoffnung auf, doch die Aufholjagd wurde jäh gestoppt. In der 90. Minute machte Kalhidi Ishola Oladejo mit dem Treffer zum 1:3-Endstand alles klar.

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Der 1. FC Donzdorf hat seine Position im oberen Tabellendrittel mit einem souveränen Heimsieg gefestigt. Lukas Zilian eröffnete bereits in der 9. Minute den Torreigen mit dem Treffer zum 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte Tolunay Gedik in der 54. Minute auf 2:0, bevor Josip Škrobić in der 61. Minute mit dem 3:0 den Endstand markierte und damit alle Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn zunichtemachte.

Im Kellerduell behielt der FV Plochingen die Oberhand und sicherte sich lebenswichtige Zähler im Abstiegskampf. In einer umkämpften Begegnung war es Sergi Santiago, der die Hausherren in der 20. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Berkheim bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Lukas Werner sorgte in der 71. Minute mit dem Tor zum 2:0 für die Entscheidung zugunsten des FV Plochingen.

Die Zuschauer in Esslingen erlebten eine turbulente Schlussphase, in der die Gäste aus Faurndau letztlich verdient die Punkte entführten. Philipp Hänßler brachte den FV Vorwärts bereits in der 6. Minute mit 0:1 in Front und legte in der 60. Minute mit dem 0:2 nach. Roberto Nicolosi schraubte das Ergebnis in der 80. Minute auf 0:3, ehe Tom Janik in der 86. Minute zum 0:4 traf. In der Nachspielzeit betrieben die Gastgeber Ergebniskosmetik: Anastasios Ketsemenidis verkürzte in der 91. Minute auf 1:4 und Till Hammerle markierte in der 93. Minute den 2:4-Endstand.

Ein torreiches Spektakel bot die Partie in Salach, in der Umut Sat zum herausragenden Akteur avancierte. Er erzielte in der 38. Minute das 1:0, doch Oladimeji Adedapo glich in der 42. Minute für die Geislinger Reserve zum 1:1 aus. Noch vor der Pause brachte Max Weber die TSG in der 44. Minute wieder mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Umut Sat per Doppelschlag in der 49. Minute auf 3:1 und in der 54. Minute auf 4:1. Max Weber legte in der 62. Minute das 5:1 nach, bevor Can-Cemy Önder in der 65. Minute den 5:2-Endstand herstellte.

Oberboihingen konnte sich im Mittelfeldduell erfolgreich durchsetzen. Alan Fejzuli brachte die Heimelf in der 22. Minute mit 1:0 in Führung, und Thomas Burkhardt erhöhte bereits in der 29. Minute auf 2:0. Frickenhausen schöpfte kurzzeitig Hoffnung, als Claudio Portale in der 33. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. In der zweiten Halbzeit sorgte Philipp Röseke in der 66. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für klare Verhältnisse und den Heimsieg des TSV.

Der Tabellenführer ließ sich auch von einem frühen Schock nicht beirren. Elias Kiedaisch brachte die Gäste aus Kirchheim bereits in der 1. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort des SV Ebersbach folgte jedoch prompt: Robin Steinborn glich in der 8. Minute zum 1:1 aus. Danach übernahm Simon Buchele das Kommando und drehte die Partie mit zwei Treffern in der 16. Minute zum 2:1 und in der 22. Minute zum 3:1. Fabio Brandner erhöhte in der 55. Minute auf 4:1 und setzte in der 87. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt hinter eine dominante Vorstellung.