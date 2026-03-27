Machtdemonstration im Derby – ASV Dachau II überrollt den Stadtrivalen

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Die Liga zeigt sich weiter zweigeteilt: ASV Dachau II dominiert die Spitze, während SC Vierkirchen und Hebertshausen die Verfolgerrollen einnehmen. Im Mittelfeld liefern sich Karlsfeld III, Lerchenauer See und Altomünster spannende Kämpfe um die Plätze.

Im Tabellenkeller wird die Luft dünn: SC Inhauser Moos II konnte zwar den ersten Heimsieg feiern, bleibt jedoch Letzter mit nur 4 Punkten. Arnbach II, Kammerberg II und Riedmoos II müssen dringend punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren.