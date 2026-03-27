Machtdemonstration im Derby – ASV Dachau II überrollt den Stadtrivalen

Die Liga zeigt sich weiter zweigeteilt: ASV Dachau II dominiert die Spitze, während SC Vierkirchen und Hebertshausen die Verfolgerrollen einnehmen. Im Mittelfeld liefern sich Karlsfeld III, Lerchenauer See und Altomünster spannende Kämpfe um die Plätze.
Im Tabellenkeller wird die Luft dünn: SC Inhauser Moos II konnte zwar den ersten Heimsieg feiern, bleibt jedoch Letzter mit nur 4 Punkten. Arnbach II, Kammerberg II und Riedmoos II müssen dringend punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Kadic-Heldentat! Inhauser Moos feiert ersten Heimsieg
SC Inhauser Moos II landete einen umjubelten Erfolg und kletterte auf 4 Punkte (Rang 13). TSV Allach München II bleibt mit 15 Punkten auf Platz 10. Nach der Führung durch Manuel Dolzer (48.) drehte Amir Kadic mit einem Doppelpack (58., 72.) das Spiel.
Hebertshausen stürmt mit Heimsieg auf Rang 4
SpVgg Hebertshausen bleibt durch den 3:1-Erfolg (36 Punkte) auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze (Rang 4). Kammerberg II steckt mit 9 Punkten weiter auf Rang 11 fest. Oliver Zick erzielte das 1:0 (11.), ehe Kammerberg ausglich. Die Joker Niclas Gartmann (73.) und Anton Beste (80.) sicherten den Heimsieg.
Der Spitzenreiter ASV Dachau II ließ dem Lokalrivalen keine Chance und bleibt mit 42 Punkten Tabellenführer. TSV 1865 Dachau III verharrt bei 21 Punkten auf Rang 8. Roberto Belviso eröffnete früh (7.), ehe ein Eigentor von Tim Schindler (21.) das 2:0 brachte. Michael Pech (28.) und Luis Jendrzej (32., 64.) machten den Kantersieg perfekt.
Vierkirchen demontiert Riedmoos – Thieme mit Doppelpack!
SC Vierkirchen gewann souverän gegen SV Riedmoos II und festigte den 3. Tabellenplatz (37 Punkte). Riedmoos bleibt mit 15 Punkten auf Rang 9. Bereits in der 17. Minute traf Benedikt Gamperl zum 0:1. Danach legte Michael Thieme mit einem Doppelpack (22., 43.) nach und sorgte für klare Verhältnisse. Michael Schwindl setzte in der 61. Minute den Schlusspunkt.
Spektakel ohne Sieger – Altomünster rettet Punkt in Karlsfeld
Nach einem packenden Spiel bleibt Karlsfeld III auf Rang 7 (22 Punkte), Altomünster (28 Punkte) festigt Rang 5. Die Tore erzielten Andreas Mair (16.) für die Gäste, Göksel Mete (29.), Amir Jafari (63.) und Damjan Cvijanovic (75.) für Karlsfeld. Altomünster antwortete durch Matthias Keil (80.) und Raphael Penk (83., Foulelfmeter).
Lerchenauer See eiskalt – Arnbach weiter im Keller
SC Lerchenauer See springt nach dem Auswärtssieg auf Rang 6 (27 Punkte). TSV Arnbach II bleibt mit 8 Punkten Tabellenletzter (Rang 12). Simon Müller (26.) und Alexander Ott (47.) stellten die Weichen. Timo Samweber verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zum Endstand.