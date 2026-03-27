 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Machtdemonstration im Derby – ASV Dachau II überrollt den Stadtrivalen

18.Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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A-Klasse 1
ASV Dachau II
Dachau 65 III
Karlsfeld III
TSV Allach II

Die Liga zeigt sich weiter zweigeteilt: ASV Dachau II dominiert die Spitze, während SC Vierkirchen und Hebertshausen die Verfolgerrollen einnehmen. Im Mittelfeld liefern sich Karlsfeld III, Lerchenauer See und Altomünster spannende Kämpfe um die Plätze.

Im Tabellenkeller wird die Luft dünn: SC Inhauser Moos II konnte zwar den ersten Heimsieg feiern, bleibt jedoch Letzter mit nur 4 Punkten. Arnbach II, Kammerberg II und Riedmoos II müssen dringend punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos II
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach II
2
1
Abpfiff

Kadic-Heldentat! Inhauser Moos feiert ersten Heimsieg

SC Inhauser Moos II landete einen umjubelten Erfolg und kletterte auf 4 Punkte (Rang 13). TSV Allach München II bleibt mit 15 Punkten auf Platz 10. Nach der Führung durch Manuel Dolzer (48.) drehte Amir Kadic mit einem Doppelpack (58., 72.) das Spiel.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh.
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg II
3
1
Abpfiff

Hebertshausen stürmt mit Heimsieg auf Rang 4

SpVgg Hebertshausen bleibt durch den 3:1-Erfolg (36 Punkte) auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze (Rang 4). Kammerberg II steckt mit 9 Punkten weiter auf Rang 11 fest. Oliver Zick erzielte das 1:0 (11.), ehe Kammerberg ausglich. Die Joker Niclas Gartmann (73.) und Anton Beste (80.) sicherten den Heimsieg.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau II
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 III
5
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter ASV Dachau II ließ dem Lokalrivalen keine Chance und bleibt mit 42 Punkten Tabellenführer. TSV 1865 Dachau III verharrt bei 21 Punkten auf Rang 8. Roberto Belviso eröffnete früh (7.), ehe ein Eigentor von Tim Schindler (21.) das 2:0 brachte. Michael Pech (28.) und Luis Jendrzej (32., 64.) machten den Kantersieg perfekt.

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos II
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
0
4
Abpfiff

Vierkirchen demontiert Riedmoos – Thieme mit Doppelpack!

SC Vierkirchen gewann souverän gegen SV Riedmoos II und festigte den 3. Tabellenplatz (37 Punkte). Riedmoos bleibt mit 15 Punkten auf Rang 9. Bereits in der 17. Minute traf Benedikt Gamperl zum 0:1. Danach legte Michael Thieme mit einem Doppelpack (22., 43.) nach und sorgte für klare Verhältnisse. Michael Schwindl setzte in der 61. Minute den Schlusspunkt.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld III
TSV Altomünster
TSV AltomünsterAltomünster
3
3
Abpfiff

Spektakel ohne Sieger – Altomünster rettet Punkt in Karlsfeld

Nach einem packenden Spiel bleibt Karlsfeld III auf Rang 7 (22 Punkte), Altomünster (28 Punkte) festigt Rang 5. Die Tore erzielten Andreas Mair (16.) für die Gäste, Göksel Mete (29.), Amir Jafari (63.) und Damjan Cvijanovic (75.) für Karlsfeld. Altomünster antwortete durch Matthias Keil (80.) und Raphael Penk (83., Foulelfmeter).

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach II
SC Lerchenauer See
SC Lerchenauer SeeLerchen. See
0
3
Abpfiff

Lerchenauer See eiskalt – Arnbach weiter im Keller

SC Lerchenauer See springt nach dem Auswärtssieg auf Rang 6 (27 Punkte). TSV Arnbach II bleibt mit 8 Punkten Tabellenletzter (Rang 12). Simon Müller (26.) und Alexander Ott (47.) stellten die Weichen. Timo Samweber verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zum Endstand.