Der 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte alles zu bieten: klare Favoritensiege, ein echtes Torfestival und bittere Rückschläge im Tabellenkeller. Spitzenreiter VfL Stenum untermauerte seine Titelambitionen mit einer Gala in Oldenburg, während Verfolger Wildeshausen ebenfalls souverän gewann. Wilhelmshaven bleibt weiter ungeschlagen, und auch Aufsteiger Nordenham sorgt weiterhin für Furore. Im Abstiegskampf mussten Wiefelstede und Abbehausen erneut herbe Rückschläge hinnehmen, während Hude und Heidmühle ein spektakuläres 5:5 lieferten.

Ein wildes Torfestival erlebten die Zuschauer in Hude: Am Ende stand ein spektakuläres 5:5-Unentschieden gegen den Heidmühler FC. Beide Teams vernachlässigten die Defensive fast völlig, sodass es hin und her ging – für den neutralen Zuschauer ein reines Fußballfest. Bis zur 84. Minuten führten die Gästen sogar noch mit 5:3, doch dann legten die Gastgeber einen Endspurt hin und kamen durch einen Doppelschlag noch zu einem 5:5.

Titelkandidat VfL Wildeshausen zeigte beim VfR Wardenburg eine eiskalte Vorstellung und gewann klar mit 4:0. Nach einem torlosen ersten Durchgang drehten die Gäste auf und stellten die Weichen auf Sieg und ließen Wardenburg keine Chance. Mit vier Siegen aus fünf Spielen unterstreicht Wildeshausen damit seine Ambitionen im Aufstiegskampf. Wardenburg dagegen bleibt anfällig in der Defensive – schon dreizehn Gegentore nach fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Tur Abdin Delmenhorst feierte in Abbehausen bereits den dritten Saisonsieg und unterstreicht seine Ambitionen im oberen Tabellenmittelfeld. Mit 4:2 setzte sich der Klub souverän durch und profitierte von der Effizienz im Angriff. Abbehausen bleibt dagegen mit nur einem Punkt weiter tief im Tabellenkeller stecken. Die Hoffnung auf den ersten Sieg war da, doch erneut fehlte die Stabilität in der Defensive. Tur Abdin klettert mit neun Punkten in die Top sechs und bleibt auf Tuchfühlung mit der Spitze.

In einem umkämpften Duell setzte sich Wilhelmshaven knapp mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg durch. Mit nun elf Punkten bleibt der WSC ungeschlagen und hat sich in der Spitzengruppe etabliert. Die Defensive der Wilhelmshavener ist ein echtes Prunkstück – erst zwei Gegentore in fünf Spielen sind Bestwert der Liga. Eine Mannschaft für Spektakel ist der WSC hingegen nicht, erst fünf Tore erzielte der Tabellendritte. Oldenburg II verpasste dagegen den Sprung in die Top 5, bleibt mit acht Punkten aber im gesicherten Mittelfeld. Für Wilhelmshaven geht der Blick klar nach oben.

Aufsteiger Nordenham setzte seine starke Saison fort und schlug Mitaufsteiger TV Jahn Delmenhorst mit 2:0. Der 1. FC belegt nun mit neun Punkten einen hervorragenden vierten Platz und zeigt, dass man in der Liga bestens mithalten kann. Besonders die Heimspiele sind eine Stärke – schon gegen Rastede gab es einen klaren Sieg. Jahn Delmenhorst hingegen hat nach dem Sieg gegen Tur Abdin Delmenhorst noch nicht wieder in die Spur gefunden. Mit nur vier Punkten steckt man im unteren Tabellenbereich fest.

Die Machtdemonstration des Spieltags kam von Tabellenführer VfL Stenum, der GVO Oldenburg gleich mit 5:0 vom Platz fegte. Damit bleibt Stenum ohne Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 19:3 das Maß aller Dinge in der Liga. Schon in den Spielen zuvor hatte die Mannschaft ihre Qualität angedeutet, nun folgte die Krönung. GVO erwischte dagegen einen rabenschwarzen Tag, nachdem man in den Vorwochen noch starke Auftritte hingelegt hatte. Mit neun Punkten bleibt man zwar im oberen Drittel, der Rückstand auf Stenum wächst jedoch.

Aufsteiger Wiefelstede wartet weiter auf den ersten Punkt in der Bezirksliga. Auch gegen TuS Obenstrohe setzte es eine Niederlage, diesmal knapp mit 0:1. Obenstrohe feierte damit den zweiten Saisonsieg und hält Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Während der TuS nach drei sieglosen Partien nun wieder Stabilität gefunden hat, ist Wiefelstede mit 0 Punkten und nur einem erzielten Tor schon jetzt in akuter Abstiegsgefahr. Die kommenden Wochen werden richtungsweisend.