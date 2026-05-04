Machtdemonstration an der Orla

– Foto: Janine Volbert

Beide vorher gegangenen Begegnungen, eine im Pokal und das Punktspiel in der Hinrunde, fanden bisher in Büßleben statt und sahen den Aufsteiger als Sieger. In der aktuellen Formtabelle der letzten 5 Spiele, empfing damit also der Tabellendritte den Tabellenzweiten. Die Orlastädter waren also gewarnt. Auch diesmal sind es Spieler aus dem Kader der Neustädter Reserve, die zur Hilfe sprangen und großen Anteil am Mannschaftserfolg der Orlastädter hatten.

Mit Beginn der Partie zeigten die Hausherren gleich, wer in dieser Begegnung hier als Sieger vom Platz gehen will. Erst prüft Felix Künzel von der Strafraumgrenze, aber der Ball wird noch abgeblockt, dann bekommt Robin Engler, freistehend vor Torhüter, keinen Druck hinter seinen Kopfball (2.). Kurz darauf nimmt sich Elia Walther ein Herz, läuft auf der linken Seite durch und vollendet zur frühen Neustädter Führung (1:0, 8.). Mit der Führung im Rücken, kontrollierten die Walther-Schützlinge die Partie, während Büßleben noch sein Spiel suchte. Geduldig spulten die Orlastädter ihr Pensum runter und warteten auf ihre Möglichkeit. Im Zusammenspiel zwischen Elia Walther und Felix Künzel, der direkt abschließt, streicht das Spielgerät nur um wenige Zentimeter über das Gehäuse (20.). Viel lief bei der Büßlebener Offensive mit Kreische und Tschirschky noch nicht zusammen. Aber auch die Orlastädter Offensive konnten sich keine klaren Möglichkeiten. Was wäre gewesen, wenn in dieser Phase die Gäste den Ausgleich erzielt hätten? Die Möglichkeit dazu war in letzten drittel der 1. Hälfte da. Erst bleibt Maximilian Paul Sieger im Duell mit Thalacker, den Abpraller setzt Tschirschky mit Schmackes an die Lattenunterkante und der Ball springt wieder raus (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff fällt dann der psychologisch wichtige zweite Neustädter Treffer. Einen Freistoss am linken Strafraumeck zirkelt Elia Walther, von Kreische abgefälscht, in die Büßlebener Maschen (2:0, 45.). Mit dem komfortablen Vorsprung ging es dann in die Kabine, wo Trainer Jürgen Walther seine Jungs nochmals auf eine heisse zweite Hälfte einschwor.