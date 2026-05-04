Machtdemonstration an der Orla

Die Mannschaft von Trainer Ronny Löwentraut steckt tief in Abstiegssorgen und kam aber mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge in den Sportpark, den sie bewundern durften.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW' 90 Neustadt/Orla
Mit Beginn der Partie zeigten die Hausherren gleich, wer in dieser Begegnung hier als Sieger vom Platz gehen will. Erst prüft Felix Künzel von der Strafraumgrenze, aber der Ball wird noch abgeblockt, dann bekommt Robin Engler, freistehend vor Torhüter, keinen Druck hinter seinen Kopfball (2.). Kurz darauf nimmt sich Elia Walther ein Herz, läuft auf der linken Seite durch und vollendet zur frühen Neustädter Führung (1:0, 8.). Mit der Führung im Rücken, kontrollierten die Walther-Schützlinge die Partie, während Büßleben noch sein Spiel suchte. Geduldig spulten die Orlastädter ihr Pensum runter und warteten auf ihre Möglichkeit. Im Zusammenspiel zwischen Elia Walther und Felix Künzel, der direkt abschließt, streicht das Spielgerät nur um wenige Zentimeter über das Gehäuse (20.). Viel lief bei der Büßlebener Offensive mit Kreische und Tschirschky noch nicht zusammen. Aber auch die Orlastädter Offensive konnten sich keine klaren Möglichkeiten. Was wäre gewesen, wenn in dieser Phase die Gäste den Ausgleich erzielt hätten? Die Möglichkeit dazu war in letzten drittel der 1. Hälfte da. Erst bleibt Maximilian Paul Sieger im Duell mit Thalacker, den Abpraller setzt Tschirschky mit Schmackes an die Lattenunterkante und der Ball springt wieder raus (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff fällt dann der psychologisch wichtige zweite Neustädter Treffer. Einen Freistoss am linken Strafraumeck zirkelt Elia Walther, von Kreische abgefälscht, in die Büßlebener Maschen (2:0, 45.). Mit dem komfortablen Vorsprung ging es dann in die Kabine, wo Trainer Jürgen Walther seine Jungs nochmals auf eine heisse zweite Hälfte einschwor.
Mit Wiederbeginn das alte Bild, Neustadt spielte und Büßleben versuchte zu reagieren. Jonas Wahl prüft Torhüter Geissler (46.), dann spielen sich erneut Jonas Wahl und Peter Wittwer durch die Abwehrreihe und der Abschluss wird zur Ecke abgelenkt (50.). Büßleben versucht es dann mit einem Standard in zentraler Position, aber der getretene Freistoß von Kreische geht am rechten Pfosten vorbei (52.). Elia Walther wird von Peter Wittwer über die rechte Seite in Szene gesetzt, seine Eingabe findet am zweiten Pfosten Robin Lee Engler, der die Führung ausbaut (3:0, 53.). Eine Künzel-Ecke kommt in den Rückraum, wo Franz Wietasch Maß nimmt und mit einem sehenswerten Treffer die Weichen auf einen klaren Neustädter Sieg stellt (4:0, 59.). Die Gegenwehr der Gäste tendierte inzwischen gegen Null und als Jonas Wahl auf der linken Seite durchbricht findet am zweiten Pfosten erneut Robin Lee Engler, der den Ball über die Linie bringt (5:0, 62.). Den Rest der Spielzeit spulten die Orlastädter ohne große Schwierigkeiten ab und verwalteten die Restspielzeit. Der eingewechselte Otto versucht es dann nochmal mit einem Heber über Torhüter Maximilian Paul, aber der Ball geht am linken Pfosten vorbei (86.).
Fazit: Neustadt findet zurück in die Erfolgsspur und ist weiter im Rennen um den dritten Podestplatz und der Aufsteiger vom Rande der Landeshauptstadt wird es mit einer solchen Leistung noch schwerer haben die Klasse zu halten.
Jürgen Walther (Trainer SV BW' 90 Neustadt/Orla) nach dem Spiel: „Extrem Wichtig dieses Spiel, erstmal zu Null gespielt. Das freut mich für unseren Keeper und seiner Abwehr davor. Wir haben alles weg verteidigt, was da kam, haben uns gut abgesichert. Wir haben eine gute Breite über das Spiel gehabt, auch im Aufbau. Eine gute, erwachsene Leistung bei sommerlichen Temperaturen.“