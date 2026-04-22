Machtdemonstration an der Donau: SSG Ulm überrennt Heimenkirch

In der Landesliga, Staffel 4, stand das heutige Nachholspiel ganz im Zeichen der Dominanz der Heimmannschaft. Vor 200 Zuschauern zeigte die SSG Ulm 99 eine beeindruckende Leistung und ließ dem TSV Heimenkirch nicht den Hauch einer Chance. Mit diesem deutlichen Erfolg untermauern die Ulmer ihre Ambitionen in der Spitzengruppe der Tabelle, während die Gäste aus Heimenkirch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen lassen.
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Es war ein Abend, der für die Gäste schnell zum Albtraum avancierte. Die SSG Ulm 99 übernahm von Beginn an die Initiative und belohnte sich bereits in der siebten Spielminute, als Johannes Streiter zur frühen 1:0-Führung traf. Der Torhunger des Offensivakteurs war damit jedoch noch nicht gestillt: In der 33. Minute legte Johannes Streiter nach und erhöhte auf 2:0.
Die Hoffnung des TSV Heimenkirch, nach dem Seitenwechsel noch einmal Zugriff auf die Partie zu finden, wurde unmittelbar im Keim erstickt. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff markierte Björn Haußer in der 46. Minute das 3:0. Die Gegenwehr der Gäste schien nun endgültig gebrochen. In der 50. Minute schraubte Ruben Beneke das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe.
Die Ulmer Spielfreude hielt an, während sich Heimenkirch kaum noch aus der Umklammerung befreien konnte. Nach einem Foulspiel im Strafraum trat Philipp Strobel in der 58. Minute zum Foulelfmeter an und verwandelte zum 5:0. In der Schlussphase wurde das Ergebnis schließlich weiter ausgebaut. Tobias Häußler erzielte in der 79. Minute das 6:0, bevor Philipp Strobel mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute den Endstand zum 7:0-Debakel für die Gäste markierte.