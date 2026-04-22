Machtdemonstration an der Donau: SSG Ulm überrennt Heimenkirch

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Es war ein Abend, der für die Gäste schnell zum Albtraum avancierte. Die SSG Ulm 99 übernahm von Beginn an die Initiative und belohnte sich bereits in der siebten Spielminute, als Johannes Streiter zur frühen 1:0-Führung traf. Der Torhunger des Offensivakteurs war damit jedoch noch nicht gestillt: In der 33. Minute legte Johannes Streiter nach und erhöhte auf 2:0.

Die Hoffnung des TSV Heimenkirch, nach dem Seitenwechsel noch einmal Zugriff auf die Partie zu finden, wurde unmittelbar im Keim erstickt. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff markierte Björn Haußer in der 46. Minute das 3:0. Die Gegenwehr der Gäste schien nun endgültig gebrochen. In der 50. Minute schraubte Ruben Beneke das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe.