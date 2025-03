Macht Viktoria Potsdam heute in Michendorf den nächsten Schritt?

– Foto: FussballimFKHavelland

Der 20. Spieltag der Landesklasse West könnte richtungsweisend im Kampf um den Aufstieg werden. Tabellenführer SV Viktoria Potsdam tritt am heutigen Freitagabend bei der SG Michendorf an und kann mit einem weiteren Erfolg seine komfortable Ausgangslage weiter festigen. Die Verfolger SSV Einheit Perleberg und FSV Babelsberg 74, beide mit 43 Punkten, stehen am morgigen Samstag vor schwierigen Heimaufgaben. In den Duellen des Mittelfelds und der Abstiegszone treffen mehrere direkte Konkurrenten aufeinander.

Heute, 19:30 Uhr SG Michendorf Michendorf SV Viktoria Potsdam SV Viktoria

Der 20. Spieltag beginnt am heutigen Freitagabend mit dem Auftritt des Spitzenreiters. Der SV Viktoria Potsdam reist als klarer Favorit zur SG Michendorf. Die Gäste sind seit dem Jahreswechsel in beeindruckender Form und deklassierten zuletzt Neuruppin II mit 8:0 – Tom Nattermann traf allein viermal. Die SG Michendorf hingegen musste sich beim 3:4 gegen Schenkenberg trotz zwischenzeitlicher Führung geschlagen geben und wartet weiterhin auf Konstanz. Das Hinspiel ging mit 0:5 klar an Potsdam, das in 19 Spielen bereits 86 Tore erzielt hat. ---

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg VfL Nauen VfL Nauen

Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Pritzwalk will der Tabellenzweite SSV Einheit Perleberg den nächsten Schritt im Aufstiegsrennen machen. Gegner VfL Nauen reist mit Selbstvertrauen an – zuletzt gewann Nauen mit 1:0 gegen Babelsberg 74. Das Hinspiel war ein spektakuläres Torfestival: Perleberg setzte sich in Nauen mit 7:3 durch. Jonas Steiner traf damals dreifach, Marvin Gramsch doppelt. Auch diesmal dürfte der Gastgeber favorisiert sein, darf aber Nauen nicht unterschätzen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk

Beide Teams stehen im gesicherten Tabellenmittelfeld, doch der FK Hansa Wittstock 1919 will nach der 1:4-Niederlage in Wittenberge wieder punkten. Der Pritzwalker FHV 03 unterlag zuletzt Perleberg mit 0:2. Das Hinspiel gewann Pritzwalk mit 3:2 – Tony Gnad traf dabei doppelt. In der Rückrunde geht es für beide Mannschaften darum, den Anschluss an das obere Mittelfeld zu wahren. ---

Der SV Babelsberg 03 II befindet sich im Aufwind. Nach dem klaren 3:0-Erfolg in Premnitz steht das Team mit 19 Punkten auf Rang elf. Wittenberge hingegen gewann zuletzt deutlich mit 4:1 gegen Wittstock und bleibt mit 32 Punkten in Reichweite zur Spitzengruppe. Das Hinspiel war torreich: Wittenberge setzte sich mit 4:3 durch – Frederik Töpfer erzielte damals den späten Siegtreffer. In Babelsberg dürfte es erneut eng werden. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Eiche 05 Weisen Eiche Weisen TSV Chemie Premnitz Premnitz

Im direkten Duell zweier Kellerkinder zählt für beide Teams nur ein Sieg. Sowohl Weisen als auch Premnitz stehen bei 14 Punkten – der Verlierer der Partie droht den Anschluss zu verlieren. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Premnitz siegte mit 6:0, David Paege traf doppelt. Beide Teams zeigten zuletzt defensive Schwächen, die Ausgangslage verspricht dennoch eine enge Begegnung. ---

Schenkenberg setzte sich zuletzt mit 4:3 in Michendorf durch und ist damit wieder in der oberen Tabellenhälfte angekommen. Die Gäste aus Golm kamen gegen Weisen nicht über ein 1:1 hinaus und mussten zwei Platzverweise verkraften. Das Hinspiel endete mit einem klaren 4:0 für Schenkenberg. Martin Rebesky und Nicholas Engel trafen jeweils zur richtigen Zeit. Golm wird sich steigern müssen, um diesmal etwas mitzunehmen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Saarmund Saarmund MSV 1919 Neuruppin Neuruppin II

Saarmund unterlag zuletzt in Brieselang mit 0:5. Gegner Neuruppin II kam gegen Viktoria Potsdam mit 0:8 unter die Räder und bleibt mit elf Punkten Tabellenletzter. Im Hinspiel siegte Saarmund mit 2:1 durch ein spätes Tor von Justin Keiling in der Nachspielzeit. Ein Heimsieg könnte Saarmund im Kampf um den Klassenerhalt dringend benötigte Luft verschaffen. ---