Macht TV Wellingholzhausen den Klassenerhalt perfekt?

BW Schinkel hat die letzten vier Spielen verloren. Der TV Wellingholzhausen befindet sich in sehr guter Verfassung. Die Mannschaft von Trainer Felix Englmann erreichte zuletzt 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen. Der Klassenerhalt ist nur noch Formsache. Mit einem Sieg bei BW Schinkel ist der Klassenerhalt quasi perfekt. Aufgrund der guten Form in den letzten Spielen gehen die Gäste als Favorit in das Spiel.