Macht TSVgg Plattenhardt den Aufstieg fix und was passiert im Keller?

Holzgerlingen hat mit dem 3:1 in Oberjettingen seine Aufstiegsambitionen am Leben gehalten. Gegen den ABV Stuttgart, der zuletzt in einem engen Spiel knapp unterlag, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Doch der ABV hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Für Holzgerlingen zählen dagegen nur drei Zähler – und ein Auge auf Cannstatt.

Mit dem 2:1-Erfolg in Herrenberg hat Vaihingen seine Topform unter Beweis gestellt und Platz vier gefestigt. Oberjettingen dagegen rutschte nach dem 1:3 gegen Holzgerlingen ins Niemandsland der Tabelle ab. Im Hinspiel war Oberjettingen die bessere Mannschaft – nun will Vaihingen den Spieß umdrehen und weiter Druck auf die Top Drei ausüben.

Münster überzeugte zuletzt offensiv, verlor aber gegen Echterdingen erneut an Stabilität. Der VfL Herrenberg unterlag am Wochenende knapp in Vaihingen und verpasste damit den Anschluss an die Top Fünf. Im direkten Duell geht es nun um den Prestige-Erhalt im oberen Mittelfeld. Die Gastgeber wollen Revanche für das enttäuschende Heimspiel, Herrenberg hingegen will Wiedergutmachung für die Pleite vom Sonntag.