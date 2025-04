Macht Rot-Weiß den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt?

Darmstadt. Zweimal haben die Rot-Weißen zuletzt in Folge überzeugend gespielt und zwei souveräne Siege (3:0 gegen Pars Neu-Isenburg, 5:0 in Bornheim) eingefahren. Gegen Bad Homburg soll nun der nächste Erfolg und damit der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt folgen.