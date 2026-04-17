Macht Ränkam sein Meisterstück? – Endspiel für Rötz

Spielen sich Torjäger Samuel Burgfeld (links) und die SG Schloßberg am Sonntag zum Spielverderber für den FC Ränkam auf? – Foto: Heiko Gietlhuber

Ein einziger Punkt trennt Ränkam noch von Meisterschaft und Bezirksliga-Rückkehr. Natürlich will der FC gleich den ersten Matchball verwandeln. Am Sonntag ist der Rangfünfte SG Schloßberg zu Gast, auf heimischem Terrain soll die Meistersause steigen. Spannend geht es weiterhin um Kampf um Relegationsplatz zwei zu. Während die SpVgg Willmering-Waffenbrunn nach Michelsdorf reist, genießen die SpVgg Mitterdorf (gegen Waldmünchen) und die SG Zandt/Vilzing II (gegen Eschlkam) Heimrecht. Auf der anderen Seite des Tableaus steht der 1. FC Rötz wohl vor der allerletzten Chance, dem direkten Abstieg doch noch von der Schippe zu springen. Das Tabellenschlusslicht hat den Drittletzten SG Regental zu Gast. Bereits am Samstag kreuzen der FC Miltach und der FC Untertraubenbach die Klingen.



Hinspiel: 2:1. Im einzigen Samstagsspiel ist der FC Untertraubenbach (13., 15) beim 1. FC Miltach (5., 34) zugegen. Die Hausherren der kommenden Partie mussten sich zuletzt bei der SG Waldmünchen/Geigant geschlagen geben. Der FCU konnte am vergangenen Spieltag keine Chancen verwerten, nahm aber bei der SG Schönthal beim torlosen Remis zumindest einen Punkt mit.







Hinspiel: 0:2. Die SpVgg Eschlkam (10., 29) reist am Sonntag als Außenseiter zur SG Zandt/Vilzing II (3., 42). Mit einem Heimdreier belohnte sich Eschlkam zuletzt gegen die SG Michelsdorf/Cham II. Doch auch die SG Zandt nahm vor Wochenfrist die Maximalausbeute vom FC Chamerau mit nachhause.







Hinspiel: 2:1. Die SG Waldmünchen/Geigant (7., 34) ist am 23. Spieltag bei der SpVgg Mitterdorf (2., 42) gefordert. Durch einen Heimsieg sicherte sich Waldmünchen am vergangenen Wochenende die volle Punktausbeute, während Mitterdorf zuletzt bei der SG Regental ebenfalls erfolgreich war.







Hinspiel: 0:2 (Wertung wegen Nichtantritts). Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz (14., 7) empfängt am kommenden Wochenende die 1. SG Regental (12., 17) auf heimischem Terrain. Die Kicker aus dem Regental gaben sich am letzten Spieltag der SpVgg Mitterdorf geschlagen. Dagegen sicherte sich Rötz bei der SG Schloßberg zumindest einen Zähler.











So., 19.04.2026, 15:15 Uhr FC Ränkam FC Ränkam SG Schloßberg 09 Schloßberg 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:0. Ligaprimus Tabellenführer FC Ränkam (1., 53) ist Gastgeber des 23. Spieltages für die SG Schloßberg (6., 34). Einen Punkt fuhr die SG zuletzt gegen den 1. FC Rötz ein. Ränkam holte sich am vergangenen Spieltag klar den Dreier bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn.







Hinspiel: 0:0. Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 39) ist zu einem Derby bei der SG Michelsdorf/Cham II (8., 32) zu Gast. Mit einer Niederlage ging Michelsdorf/Cham II vor Wochenfrist bei der SpVgg Eschlkam vom Platz. Doch auch die WiWa musste sich gegen den Fast-Meister FC Ränkam geschlagen geben und ging leer aus.







Hinspiel: 3:1. Heimrecht genießt die SG Schönthal-Premeischl (11., 25) gegen den FC Chamerau (9., 30). Mit einer Heimniederlage ging Chamerau zuletzt gegen die SG Zandt/Vilzing II leer aus. Dagegen sicherte sich Schönthal zumindet einen Punkt im torlosen Remis gegen den FC Untertraubenbach.