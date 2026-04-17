Macht Pewsum weiter ? – Letzte Chance für die Kellerkinder

– Foto: Gerry Grave

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 verspricht erneut eine klare Mischung aus richtungsweisenden Duellen im Tabellenkeller und dem fortgesetzten Machtkampf an der Spitze. Während Tabellenführer TuS Pewsum seine beeindruckende Serie beim Schlusslicht ausbauen will, kämpfen im unteren Tabellendrittel mehrere Teams um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Gleichzeitig bietet das Verfolgerfeld um den SV Großefehn und den SV Wallinghausen die Chance, im engen Rennen um die vorderen Plätze Druck aufzubauen. Die Ergebnisse des vergangenen Spieltags haben dabei vielerorts die Ausgangslage zugespitzt – nun folgt die nächste Bewährungsprobe für alle Mannschaften der Liga.

Der TV Bunde geht nach dem überzeugenden 3:0 gegen Norden mit Selbstvertrauen in das Heimspiel. Der Tabellenletzte SV SF Larrelt/FA Wybelsum zeigte beim 2:2 gegen Wallinghausen zwar einen kleinen Aufwärtstrend, bleibt aber weiterhin tief im Tabellenkeller. Für Bunde bietet sich die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Larrelt benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Der VfL Germania Leer holte zuletzt ein 1:1 gegen Ihrhove, bleibt jedoch im unteren Tabellendrittel gefangen. Die SpVg Aurich reist nach einem 1:4 gegen Pewsum mit klarer Rehabilitationsaufgabe an. Beide Teams stehen im Tabellenkellerbereich und benötigen dringend Punkte für den Anschluss an das rettende Ufer. Entscheidend dürfte sein, wer defensiv stabiler auftritt als zuletzt.

Heute, 20:00 Uhr FC Norden FC Norden SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 20:00 PUSH

Der FC Norden wartet nach dem 0:3 beim TV Bunde weiter auf Stabilität und steht im unteren Tabellenmittelfeld unter Druck. Gegner SV Concordia Ihrhove trennte sich zuletzt 1:1 von Germania Leer und bleibt damit in Reichweite der oberen Tabellenhälfte. Beide Teams bewegen sich im engen Tabellenbereich um Platz 10 bis 12, weshalb das direkte Duell richtungsweisenden Charakter hat. Besonders die Defensive der Gastgeber steht nach der klaren Niederlage zuletzt im Fokus.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor SV Hage SV Hage 15:00 PUSH

Der VfB Germania Wiesmoor steckt nach dem 3:4 gegen Süderneulande weiter tief im Tabellenkeller. Gegner SV Hagehingegen kommt mit einem 2:1-Erfolg gegen Westrhauderfehn im Rücken und stabiler Form an. In der Tabelle liegen die Gäste deutlich besser, was sich auch im Selbstverständnis widerspiegelt. Wiesmoor steht bereits früh im Spieltag unter Zugzwang.

Der SV BW Borssum unterlag zuletzt 1:2 bei TuS Middels und bewegt sich im unteren Mittelfeld der Tabelle. Der Süderneulander SV verlor ebenfalls, und zwar 3:4 gegen Wiesmoor, und bleibt im Abstiegskampf gefangen. Beide Teams stehen im unteren Drittel, wodurch das direkte Duell enorm an Bedeutung gewinnt. Kleinigkeiten könnten hier über den Ausgang entscheiden.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels SV Großefehn Großefehn 15:00 PUSH

Der TuS Middels feierte zuletzt einen 2:1-Erfolg gegen Borssum und hat sich damit etwas Luft im Tabellenmittelfeld verschafft. Ganz anders die SV Großefehn, die mit einem klaren 4:0 gegen Ihrhove ihre Spitzenposition eindrucksvoll bestätigte. Als Tabellenzweiter reisen die Gäste mit breiter Brust an und gelten als Favorit. Middels wird vor allem defensiv gefordert sein.

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte TuS Pewsum Pewsum 16:00 PUSH