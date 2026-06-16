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Macht mit: Teamcheck auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern
FuPa Mecklenburg-Vorpommern sammelt eure Eindrücke für den großen Teamcheck.
Die Saison 2025/2026 ist fast abgeschlossen und nach der Sommerpause beginnt Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. Mit dem beliebten Teamcheck von FuPa Mecklenburg-Vorpommern möchten wir euch über die neuesten Entwicklungen und Analysen bei den Mannschaften der Region auf dem Laufenden halten. Beantwortet bitte jetzt die Fragen für eure Mannschaft!
Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks in chronologischer Reihenfolge abarbeiten und bald mit den ersten Veröffentlichungen starten.