 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Macht mit: Teamcheck auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern

FuPa Mecklenburg-Vorpommern sammelt eure Eindrücke für den großen Teamcheck.

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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Die Saison 2025/2026 ist fast abgeschlossen und nach der Sommerpause beginnt Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. Mit dem beliebten Teamcheck von FuPa Mecklenburg-Vorpommern möchten wir euch über die neuesten Entwicklungen und Analysen bei den Mannschaften der Region auf dem Laufenden halten. Beantwortet bitte jetzt die Fragen für eure Mannschaft!

Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks in chronologischer Reihenfolge abarbeiten und bald mit den ersten Veröffentlichungen starten.