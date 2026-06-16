 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Macht mit: Teamcheck auf FuPa Brandenburg

FuPa Brandenburg sammelt eure Eindrücke für den großen Teamcheck.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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Die Saison 2025/2026 ist fast abgeschlossen und nach der Sommerpause beginnt Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. Mit dem beliebten Teamcheck von FuPa Brandenburg möchten wir euch über die neuesten Entwicklungen und Analysen bei den Mannschaften der Region auf dem Laufenden halten. Beantwortet bitte jetzt die Fragen für eure Mannschaft!

Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks in chronologischer Reihenfolge abarbeiten und bald mit den ersten Veröffentlichungen starten.