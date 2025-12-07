Macht mit: Der Winter-Teamcheck 2025/2026 auf FuPa Brandenburg

+ 50 weitere

Die Winterpause in der Saison 2025/2026 hat für einige Teams begonnen. Mit dem beliebten Teamcheck von FuPa Brandenburg möchten wir euch über die neuesten Entwicklungen und Analysen bei den Mannschaften der Region auf dem Laufenden halten. Beantwortet jetzt die Fragen für eure Mannschaft!

Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks in chronologischer Reihenfolge abarbeiten und bald mit den ersten Veröffentlichungen starten.

Solltet ihr Rückfragen haben oder ein spezielles Anliegen, kontaktiert uns gerne jederzeit per E-Mail an brandenburg@fupa.net .

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________