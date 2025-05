"Macht mich stolz": Geretsried fertigt Grünwald vor über 1000 Fans ab

Mit einem ordentlichen Polster geht der TuS Geretsried am kommenden Samstag ins Rückspiel beim TSV Grünwald: 4:0 besiegte die Elf von Daniel Dittmann im ersten Relegationsspiel am Mittwochabend vor mehr als 1000 Zuschauern den 14. der Bayernliga Süd. Und das völlig verdient. „Es macht stolz, wie die Mannschaft gespielt hat, das war eine sehr, sehr gute Leistung“, freut sich der TuS-Coach über den Auftritt seiner Truppe, die sich gerade rechtzeitig daran erinnert hatte, was sie in der Hinrunde der abgelaufenen Landesligasaison so stark gemacht hatte. „Wir wollten von Beginn an volles Angriffspressing spielen, das ist uns gut gelungen“, stellt Dittmann zufrieden fest. „Das ist die Art und Weise, die uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind.“