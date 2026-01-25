„Macht Lust auf mehr“ – Bieber mit bisheriger Entwicklung zufrieden

Die Winterpause nutzte der TSV Karlburg zunächst zur Regeneration. Im gesamten Dezember fand kein Mannschaftstraining statt, stattdessen wurde der Wiedereinstieg bewusst gesteuert. Seit Kurzem trifft sich das Team einmal pro Woche in einer Soccerhalle, wo drei Einheiten absolviert werden, um die körperliche Basis zu schaffen. „Wir haben jetzt angefangen in der Soccerhalle und starten am 21. Januar wieder mit dem Mannschaftstraining“, erklärt Bieber.

Besondere Teambuilding-Maßnahmen seien nicht geplant, der Fokus liege klar auf der sportlichen Arbeit. Sportlich verlief der Saisonstart zunächst holprig. Der TSV tat sich schwer, fand dann aber zunehmend besser in die Spielzeit. „Wir sind schwierig in die Saison gekommen, haben uns dann aber gesteigert und richtig gute Spiele absolviert“, so der Ex-Profi. In den vergangenen Wochen sei vor allem im Ballbesitz eine deutliche Entwicklung zu erkennen gewesen. Zudem habe man begonnen, höher anzulaufen und vermehrt Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte zu erzwingen. „Das Offensivpressing war ein Thema, das wir explizit angehen wollten – das haben wir in den letzten zwei Spielen schon gut umgesetzt.“

Aktuell steht Karlburg auf Tabellenplatz sechs – bei einem Spiel weniger. „Wenn wir das gewinnen würden, wären wir Vierter“, ordnet Bieber ein. Zufrieden sei man mit der Situation, gleichzeitig wolle man ausloten, „wie weit der Weg gehen kann“. Jedes Spiel werde mit dem Anspruch angegangen, es gewinnen zu wollen. Gleichzeitig sei auch klar geworden, wo noch Unterschiede bestehen. Die deutliche Niederlage gegen Großbardorf habe gezeigt, „dass da noch ein Klassenunterschied zu erkennen war – den wollen wir aufholen“. Auch die knappe Niederlage gegen Abtswind, trotz starker Leistung, sowie die Duelle mit Don Bosco und Aschaffenburg seien wichtige Gradmesser. Schritt für Schritt zu mehr Offensivqualität Positiv hebt Bieber die Entwicklung der Spielweise hervor. Nach einem schwierigen Beginn habe man sich vor allem über defensive Stabilität befreit. Kompaktes Verteidigen, tiefes Stehen und schnelles Umschaltspiel bildeten zunächst die Basis. Mit zunehmender Sicherheit sei auch der Ballbesitz besser geworden. „Jetzt wollen wir noch aktiver spielen“, sagt der Trainer. Die Entwicklung sei klar erkennbar und „macht Lust auf mehr“.