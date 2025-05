Macht Lok Leipzig den Titel perfekt? Oder kommt der HFC weiter heran?

– Foto: Imago Images

Die Regionalliga Nordost geht in die heiße Phase. Der 32. Spieltag bringt sowohl im Rennen um die Meisterschaft als auch im Kampf gegen den Abstieg brisante Duelle. Der Hallesche FC muss zum schweren Auswärtsspiel beim BFC Dynamo, während Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig in Chemnitz gefordert ist. Wird die Meisterfrage am Wochenende geklärt? Im Tabellenkeller kommt es zu direkten Duellen mit hoher Fallhöhe – allen voran in Zehlendorf und Plauen.

Morgen, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo Hallescher FC HallescherFC 19:00 live PUSH

Nach dem enttäuschenden 1:1 bei Viktoria Berlin muss der BFC Dynamo gegen den Titelanwärter aus Halle eine deutliche Steigerung zeigen. Besonders bitter: In Überzahl reichte es nur zu einem Punkt. Der Hallesche FC dagegen zeigte sich gegen Chemie Leipzig in Topform, siegte mit 3:1 und hält so den Druck auf Spitzenreiter Lok Leipzig hoch. Im Hinspiel behielt Halle mit 2:0 die Oberhand – nun soll mit einem Sieg in Berlin die Chance auf die Meisterschaft gewahrt werden.

---

Morgen, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 19:00 PUSH

Ein Kellerduell in der Hauptstadt: Hertha 03 kassierte zuletzt in Eilenburg trotz drei Treffern von Bocar Baro eine bittere 3:4-Niederlage in der letzten Sekunde. Noch dazu schwächte ein Platzverweis die Mannschaft zusätzlich. Viktoria Berlin trennte sich im letzten Spiel 1:1 vom BFC Dynamo – nach zwei Platzverweisen. Das Hinspiel gewann Viktoria durch einen späten Foulelfmeter mit 2:1. Ein Sieg wäre für beide Teams ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt, eine Niederlage könnte fatal sein. ---

Erfurt verpasste es zuletzt, den dritten Tabellenplatz anzugreifen – ein spätes Eigentor gegen Schlusslicht Plauen kostete den sicher geglaubten Sieg. Luckenwalde musste sich gegen Jena knapp mit 0:1 geschlagen geben und steht auf einem Abstiegsplatz. Im Hinspiel drehte Erfurt nach Rückstand das Spiel binnen zwei Minuten. Die Thüringer wollen nun vor heimischem Publikum zeigen, dass sie mehr sind als ein solides Spitzenteam – doch der FSV wird sich mit aller Kraft gegen den nächsten Rückschlag stemmen. ---

Sa., 03.05.2025, 13:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VSG Altglienicke Altglienicke 13:00 live PUSH

Für Plauen bleibt die Lage aussichtslos. Zwar erkämpfte der Aufsteiger zuletzt ein 1:1 in Erfurt, doch mit nur 19 Punkten ist der Rückstand auf das rettende Ufer zu groß und nur von theoretischer Natur. Altglienicke unterlag Chemnitz mit 0:2 und zeigte dabei wenig Gegenwehr. Im Hinspiel gab es einen knappen 1:0-Erfolg für die Berliner. ---

Das Topspiel steigt in Chemnitz: Der CFC zeigte zuletzt beim 2:0 in Altglienicke eine abgeklärte Leistung. Lok Leipzig kam gegen Greifswald nicht über ein torloses Remis hinaus und ließ damit die Chance zur Vorentscheidung im Titelkampf liegen. Und ausgerechnet das Hinspiel gegen Chemnitz war eine der schmerzhaftesten Niederlagen für die Leipziger – ein 0:2 vor heimischer Kulisse, bei dem Jong-min Seo und Jannick Wolter trafen. Lok braucht dringend ein Erfolgserlebnis – sonst droht Halle noch näher zu kommen. --- So., 04.05.2025, 13:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Hertha BSC Hertha BSC II 13:00 live PUSH Chemie Leipzig steht unter Druck. Nach dem 1:3 gegen Halle und einer Gelb-Roten Karte für Elias Ndukwe Oke ist die Mannschaft tief im Abstiegskampf gefangen. Hertha BSC II präsentierte sich beim 4:1 gegen Meuselwitz in Torlaune, angeführt von einem glänzend aufgelegten Änis Ben-Hatira. Im Hinspiel siegte Chemie nach Rückstand mit 2:1 in Berlin – Timo Mauer drehte damals die Partie. Der Heimvorteil könnte erneut zum Zünglein an der Waage werden. ---

So., 04.05.2025, 13:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald FC Eilenburg Eilenburg 13:00 PUSH

Greifswald nahm beim 0:0 in Leipzig einen wertvollen Punkt mit. Im Hinspiel gegen Eilenburg war das anders: Ein klares 3:0 mit Treffern von Abu-Alfa, Benyamina und Ndualu sicherte drei ungefährdete Punkte. Eilenburg kämpfte sich zuletzt mit einem wilden 4:3 gegen Zehlendorf aus dem Keller, drehte die Partie in der Nachspielzeit und zeigte große Moral. Das Duell verspricht Tempo, Kampf – und für die Gäste geht es um nichts weniger als das Überleben in der Liga. ---

So., 04.05.2025, 13:30 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FSV Zwickau FSV Zwickau 13:30 live PUSH

Meuselwitz wurde beim 1:4 von Hertha BSC II förmlich überrollt. Zwickau hingegen gewann nach hartem Kampf gegen Babelsberg mit 2:1 durch ein spätes Tor von Luis Klein. Der FSV will den dritten Tabellenplatz verteidigen. Im Hinspiel drehte Zwickau einen frühen Rückstand zum 2:1-Erfolg. Auch diesmal ist die Favoritenrolle klar verteilt – doch Meuselwitz hat oft gezeigt, dass es unangenehm sein kann, dort zu spielen. ---

Di., 06.05.2025, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH