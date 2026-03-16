»Macht keinen Sinn«: Etzenricht sagt Pokalspiel ab

Spielertrainer Andreas Wendl und der SV Etzenricht reisen am Dienstag nicht in den Bayerischen Wald. – Foto: Alexander Ferazin



Die Etzenrichter Ausfallliste war schon am Wochenende bei der 0:5-Auswärtspleite in Vornbach ellenlang. Für das Pokalspiel hätte sich die Situation nochmal deutlich verschärft. „Aufgrund der Personalsituation können wir das Spiel am Dienstag leider nicht bestreiten. Die acht Ausfälle vom Wochenende fehlen nach wie vor. Mit Bastian Schreml käme ein weiterer Spieler dazu, der am Dienstag nicht hätte spielen können. Zwei Spieler kämpfen sich aktuell mit Schmerzen von Spiel zu Spiel, ihr Einsatz hätte ebenfalls wenig Sinn gemacht. Und zwei weitere Akteure sind beruflich verhindert. Somit hätten 13 Spieler sicher nicht spielen können und wer weiß, was bis Dienstag noch passiert. Daher macht es keinen Sinn, dass das Spiel stattfinden kann“, beschreibt Etzenrichts – derzeit selbst verletzter – Spielertrainer Andreas Wendl die missliche Personallage.



Im Lager der Nordoberpfälzer bedauert man den Nichtantritt: „Es ist natürlich schade. Wenn man schon in die zweite Runde kommt, hätten wir sie natürlich gerne gespielt. Die weite Reise in den Oberen Bayerischen Wald hätten wir angenommen, wäre die Personalsituation eine andere gewesen. So aber ist es sinnfrei beziehungsweise eigentlich nicht möglich“, sagt Wendl. Ob das Pokalspiel nachgeholt oder zugunsten der SpVgg Lam gewertet wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final fest. Es ist aber davon auszugehen, dass der BFV eine Spielwertung vornimmt und das Match nicht mehr ausgetragen wird. Davon geht auch der SVE aus, der nun seinen vollen Fokus auf das kommende, schwere Heimspiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf legen kann. Die Osserbuam genießen gegen den SSV Eggenfelden ebenfalls Heimrecht.