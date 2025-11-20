»Macht keinen Sinn«: Derby Hauzenberg vs. Schalding abgesagt

Schon am Mittwochnachmittag äußerte sich Reischl im Gespräch mit FuPa skeptisch hinsichtlich einer Austragung. Der Sturm stand im ständigen Austausch mit den Schaldingern und BFV-Spielleiter Patrick Garbe. Am Mittwochabend nahmen die Hauzenberger Verantwortlichen den Platz im Staffelbergstadion noch einmal genau unter die Lupe - und das Ergebnis fiel eindeutig aus: "Das macht keinen Sinn. Der Platz ist einfach nicht bespielbar. Wir hatten gestern Abend -3 Grad, der Untergrund war gefroren. Unsere Mannschaft hat auf Kunstrasen trainiert, auch der war angefroren, das war auch grenzwertig." Über Nacht hat es auch in Hauzenberg einige Zentimeter geschneit. Das tat sein Übriges."Jetzt ist der Platz auch noch schneebedeckt. Und wenn man sich den Wetterbericht für die kommenden Tage ansieht, dann gibt’s eigentlich keine zwei Meinungen", so Reischl. Wann die Partie nun über die Bühne gehen soll, das ist noch nicht fix, nur so viel: "In diesem Jahr nicht mehr. Wir haben zusammen mit dem SV Schalding einen Termin im Frühjahr ins Auge gefasst, jetzt müssen wir die Details noch klären. Konkrete Infos werden wir nach dem letzten Spiel nächste Woche bekanntgeben."Ein Ausweichen auf den Kunstrasenplatz war für den Sturm übrigens keine Option, wie Reischl betont: "Wir erwarten gegen den SV Schalding viele Zuschauer. Wir haben rund um unser Kunstrasenfeld schlicht nicht die Rahmenbedingungen für eine derartige Größenordnung. Wir sprechen an dieser Stelle ja nicht nur von 200 Zuschauern. Die Austragung im Stadion ist daher alternativlos."

Wie geht`s weiter? Beide Teams haben - sofern es die Witterung noch zulässt - noch eine abschließende Partie vor der Winterpause auszutragen. Der FC Sturm reist am ersten Adventssamstag, den 29. November ins Dachauer Hinterland zum FC Pipinsried. Zeitgleich empfängt der SV Schalding am heimischen Reuthinger Weg den TSV Nördlingen. Aber: Alle Angaben ohne Gewähr...