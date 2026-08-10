„Macht im Moment echt richtig Spaß“: Pipinsried bleibt ungeschlagen

Wenig auszusetzen hatte FCP-Trainer Langer. – Foto: HAB

Bereits vor dem Spiel stand fest, dass mit Kapitän Max Dombrowka und Jaroud Kanze nach Gelb-Roten Karten am vergangenen Spieltag zwei wichtige Spieler fehlen würden. Zudem war der Kader aufgrund weiterer Verletzungen klein. „Wir waren mit einem sehr kleinen Kader aufgrund der Sperren und Verletzungen mit 14 plus zwei Torhütern in Schalding“, sagte Langer. Trotzdem erwischte seine Mannschaft einen starken Start.

Der Höhenflug des FC Pipinsried hat auch nach dem Auswärtsspiel beim SV Schalding-Heining Bestand: Der Tabellenführer setzte sich mit 4:1 (1:0) durch, feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel und bleibt alleiniger Spitzenreiter der Bayernliga Süd. Dabei zeigte die junge Mannschaft von Trainer Roman Langer erneut eine beeindruckende Vorstellung – und bewies, dass sie mit Rückschlägen umgehen kann.

Pipinsried geht früh in Führung – Schalding schlägt nach 50 Minuten zu

Pipinsried übernahm von Beginn an die Kontrolle, setzte den Gegner bereits im Spielaufbau unter Druck und erspielte sich erste gute Möglichkeiten. In der 17. Minute belohnte sich der Tabellenführer: Tobias Ullmann, der für den gesperrten Dombrowka in die Startelf gerückt war, eroberte den Ball und setzte Alexander Seifert in Szene. Der Stürmer blieb cool und traf zum 1:0. Vor der Pause hatten die Gäste Möglichkeiten, die Führung auszubauen, doch es blieb beim 1:0 nach 45 Minuten. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Langer zufrieden.

Nach dem Seitenwechsel kam Schalding-Heining mit mehr Druck aus der Kabine – und schlug in der 50. Minute zu: Der 17-jährige Thomas Flieher zog von links nach innen und traf mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:1. „Ein sehr, sehr schönes Tor“, musste auch Langer anerkennen.

Seine Mannschaft ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen. „Ich bin stolz, wie meine junge Mannschaft mit dem Ausgleich umgeht und das Spiel wieder dreht“, sagte der Trainer. Entscheidend war erneut die Bank. Nach einer verletzungsbedingten Auswechslung von Nenad Petkovic kamen Maximilian Haas und David Anyaonu ins Spiel – beide sollten zu wichtigen Faktoren werden.

Joker Haas und Anyaonu setzen Ausrufezeichen

In der 65. Minute eroberte Haas den Ball und leitete den Angriff über Anyaonu ein. Der legte im Strafraum zurück auf Seifert, der zum 2:1 traf. Elf Minuten später erhöhte Florian Gebert für den nun wieder dominierenden Tabellenführer nach einer Balleroberung auf 3:1 (76.). Den Schlusspunkt setzte Anyaonu selbst: Der Joker eroberte einen zweiten Ball an der Mittellinie, überlief einen Gegenspieler und vollendete zum 4:1-Endstand (90.).

„Heute war unsere Bank wieder ein ganz wichtiger Faktor für den Sieg“, sagte Langer. Besonders stolz machte ihn die Geschlossenheit seiner Mannschaft. „Die Jungs ziehen mit. Das macht im Moment echt richtig Spaß!“

Zeit zum Durchatmen gibt es aber nicht, die nächste Herausforderung wartet bereits: Am Freitag empfängt Pipinsried den Aufsteiger und Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen zum Derby. Nach dem Traumstart ist die Vorfreude groß.