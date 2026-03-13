Macht Hilfarth weiterhin Druck auf die Spitze? Eicherscheid will vorlegen, Hilfarth und Kohlscheid dürfen nicht stolpern. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 bündelt Aufstiegsdruck, Mittelfeldduelle und Abstiegssorgen. Vor allem für die Spitzengruppe sind Ausrutscher nun kaum noch zu korrigieren.

Primus gegen formstarkes Mariadorf Tabellenführer Germania Eicherscheid empfängt den Sechsten aus Mariadorf und geht als Favorit in die Partie. Die Gastgeber haben mit 65 Toren den mit Abstand besten Angriff der Liga, Mariadorf reist nach dem 3:2 gegen Oidtweiler mit neuem Selbstvertrauen an. Für Eicherscheid geht es darum, den Vorsprung an der Spitze zu verteidigen. Mariadorf kann mit einem Coup den Anschluss an die obere Tabellenhälfte weiter festigen.

Heute, 20:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid SV Alemannia Mariadorf Mariadorf 20:00 live PUSH

Bergrath will zurück in die Spur

Der Vierte Falke Bergrath steht nach der überraschenden 0:2-Niederlage in Haaren unter Zugzwang. Gegen den Zwölften TV Konzen, der zuletzt beim 2:5 gegen Hilfarth klar unterlag, zählt für den Aufsteiger nur ein Heimsieg. Bergrath hat weiterhin die Chance, den Druck auf Rang drei hochzuhalten. Konzen braucht dagegen Punkte, um sich endgültig vom Tabellenkeller zu lösen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Falke Bergrath Bergrath TV Konzen Konzen 15:00 PUSH

Oidtweiler und Hückelhoven im direkten Vergleich Zwischen dem Achten Oidtweiler und dem Fünften Ay-Yildizspor liegen nur fünf Punkte – das macht die Partie zu einem echten Schlüsselspiel im Mittelfeld. Oidtweiler verlor zuletzt knapp in Mariadorf, Hückelhoven kam gegen Stolberg nicht über ein 0:0 hinaus. Beide Mannschaften brauchen einen Sieg, wenn sie den Kontakt zu den oberen Plätzen halten wollen. Das Hinspiel gewann Hückelhoven 2:0.

Hilfarth darf sich keinen Ausrutscher leisten Der Tabellenzweite Germania Hilfarth hat gegen den 14. FC Roetgen die klare Favoritenrolle. Nach dem überzeugenden 5:2 in Konzen will Hilfarth den Druck auf Spitzenreiter Eicherscheid aufrechterhalten. Roetgen verschaffte sich mit dem 2:0 gegen Würselen Luft und reist mit der Hoffnung auf die nächste Überraschung an. Alles andere als ein Heimsieg wäre für Hilfarth ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Germania Hilfarth Hilfarth FC Roetgen Roetgen 15:00 PUSH

Abstiegsduell mit hoher Bedeutung Der Zehnte SC Erkelenz trifft auf den punktgleichen Elften DJK FV Haaren – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Erkelenz sammelte mit dem 2:0 in Kuckum wichtige Stabilität, Haaren setzte mit dem Sieg gegen Bergrath ein Ausrufezeichen. Der Gewinner kann sich vorerst von den unteren Rängen absetzen. Der Verlierer bleibt in den Abstiegskampf verstrickt.