Macht Hadamar den Meisterschaftskampf in Hornau nochmal eng?

Spitzenreiter TuS Hornau bittet zum Topspiel in der Fußball-Verbandsliga Hessen Mitte. Mit dem SV Rot-Weiß Hadamar kommt der aktuell Drittplatzierte zum Kracher-Duell. Doch am kommenden Sonntag (14.30 Uhr/Livestream ) treffen nicht nur zwei formstarke Mannschaften aufeinander, sondern auch die beste Defensive und die beste Offensive.

Während es für die abwehrstarken Hornauer um den Ausbau der Tabellenführung geht, darf Hadamar den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren: „Das ist ein Spiel, das wir nicht verlieren sollten. Wir müssen mehr als Hornau, werden aber nichts erzwingen“, sagte Hadamar-Trainer Maurice Burkhardt, der aber auch weiß, dass es eine Vorentscheidung um die Ambitionen nach ganz oben sein kann: „Sollten wir verlieren, ist der erste Platz erstmal weg. Aber wenn wir gewinnen, wird es dort oben ganz eng werden!“ Aber Burkhardt muss weiter basteln, denn Hadamar plagen seit einigen Wochen Verletzungssorgen. Doch: „Die Jungs, die auf dem Platz stehen, machen das auch schon in den letzten Spielen sehr gut.“ Und auch die Gastgeber wissen um die Gefahr, die Hadamar mitbringt.

„Wir erwarten einen schweren Gegner. Hadamar hat in den letzten Wochen gezeigt, dass sie sich in einen Flow gespielt haben“, sagt Hornau-Trainer Andreas Klöckner. Aber verstecken brauchen sich die Gastgeber nicht. Für Klöckner ist klar: Die Defensive gewinnt Championships! Besonders Hornaus Frische im Team „kann in einem solchen Spiel entscheidend sein.“ Und nicht nur in dieser Partie. Zwar wird beim Tabellenführer noch nicht von einer Vorentscheidung um die Meisterschaft gesprochen, dass die Mannschaft aber mit einem Sieg einen großen Schritt machen kann, um mindestens den zweiten Platz einzutüten, ist klar.

Wiesbadener Kurier und mittelhessen.de übertragen live



Ein Aufeinandertreffen zweier Top-Mannschaften. Wird die beste Defensive der Liga den Kasten sauberhalten und Hornau weiter an der Tabellenspitze festsetzen, oder überrollt Hadamar mit der beeindruckenden Offensive die Gastgeber und macht den Kampf um die oberen Tabellenplätze wieder richtig heiß? Das alles klärt sich am Sonntag – live vor Ort und im Stream beim Wiesbadener Kurier und mittelhessen.de.