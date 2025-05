Macht Etzenricht sein Meisterstück? – Inter will Formtief stoppen

Ein Sieg trennt den frischgebackenen Pokalsieger SV Etzenricht noch von der Meisterschaft in der Bezirksliga Nord und der damit verbundenen Rückkehr in die Landesliga. Um kein unnötiges Zittern aufkommen zu lassen, soll schon der erste Matchball – am Sonntag in Vohenstrauß – genutzt werden. Im Zweikampf um Platz 2 will die SpVgg SV Weiden II am Samstag mit einem Heimdreier gegen die formstarke SV Grafenwöhr vorlegen. Tags darauf genießt der FC Wernberg, aktuell drei Punkte hinter Weiden zurück, gegen den 1.FC Schlicht ebenfalls Heimrecht. Indes hat sich im Abstiegskampf eine minimale Lücke von drei Punkten zwischen den Nichtabstiegs- und den Relegationsplätzen gebildet. Stand jetzt müssen Inter Bergsteig Amberg und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn Überstunden machen. Folglich stehen sie am Sonntag in Raindorf bzw. gegen Tännesberg unter Zugzwang. Sollten beide Teams ihr Spiel nicht gewinnen, könnte die SpVgg Pfreimd mit einem Sieg in Vilseck den Klassenerhalt eintüten.



Hinspiel: 0:2. Über der Zukunft des TuS Schnaittenbach (16., 7) hängen dunkle Wolken. Derzeit ist noch unklar, wie es mit der Mannschaft weitergeht, ob sogar ein Rückzug in die B-Klasse droht. Im Hier und Jetzt will der feststehende Absteiger die Saison vernünftig zu Ende bringen. Letzte Woche musste man wegen Spielermangels absagen. Das „B14-Derby“ gegen den SV Hahnbach (8., 39) wird aber stattfinden können – mal sehen, welches Personal zur Verfügung steht. Die Gäste aus Hahnbach wollen sich nicht auf die Situation beim Gegner versteifen, sondern auch sich schauen und den Pflichtdreier einfahren. Damit hätte der SV dann auch den Klassenerhalt in der Tasche.







Hinspiel: 4:0. Obwohl die SpVgg SV Weiden II (2., 53) fünf der letzten sechs Spiele gewann, ist das Thema Meisterschaft wohl vom Tisch. Folglich gilt der volle Fokus der Absicherung des zweiten Platzes. Konkurrent FC Wernberg lauert mit drei Punkten Rückstand. Das Heimspiel gegen die SV Grafenwöhr (12., 35) will die Elf von Trainer Josef Rodler unbedingt gewinnen. Eine undankbare Aufgabe, denn der Gegner ist gut drauf und benötigt noch Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. Der 5:0-Erfolg gegen Inter Amberg tat gut und jetzt wollen die zuletzt dreimal siegreichen Kratzer-Mannen nachlegen.





Morgen, 16:30 Uhr FC Raindorf FC Raindorf SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 16:30 live PUSH



Hinspiel: 0:0. Ausgerechnet in dieser heißen Phase der Saison scheint der Wurm drin beim SV Inter Bergsteig Amberg (13., 32). Ergebnismäßig läuft es aktuell überhaupt nicht mehr, Höhepunkt dessen war die jüngste 0:5-Klatsche in Grafenwöhr. Die verunsichert wirkende Mannschaft muss sich straffen, um der Relegation noch irgendwie von der Schippe zu springen. Auf Wiedergutmachungskurs ist man beim anstehenden Gastspiel in Raindorf. Der heimische FC (5., 42) war vor Wochenfrist wegen des Schnaittenbacher Nichtantritts ungewollt spielfrei. Nun möchte man wieder auf dem Feld für spielerische Klasse sowie für ein positives Resultat sorgen.







Hinspiel: 0:0. Drei Punkte mussten her und drei Punkte wandern dann auch aufs Konto: Einen relativ ungefährdeten Sieg feierte die DJK Arnschwang (11., 36) im gestrigen Nachholspiel gegen Vilseck. Das einzige was sich die Ranzinger-Elf ankreiden musste war, nicht frühzeitig den Deckel drauf gemacht zu haben. Vier Punkte beträgt nun der Vorsprung auf die Relegationszone. Es schaut also ganz gut aus. Mit Rückenwind geht die DJK ins kommende Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost (4., 43). Der Gastverein machte zuletzt mehr wegen Rassismus-Vorwürfen der Gegner als wegen dem Sportlichen Schlagzeilen. Das soll sich wieder ändern. Im Landkreis Cham möchte die Dütsch-Elf ihren kleinen Ungeschlagen-Lauf fortführen.





So., 04.05.2025, 15:00 Uhr FV 1921 Vilseck FV Vilseck SpVgg Pfreimd Pfreimd 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:5. Nichts wurde es für Pfreimd mit dem Sieg in Kreispokal. Es mangelte schlicht an der nötigen Effizienz und so setzte es gestern eine bittere 0:2-Finalniederlage gegen Schwarzhofen. Davon will sich die SpVgg (10., 36) aber nicht unterkriegen lassen. Zumal die Performance in der zweiten Halbzeit wirklich stark war. In der Liga steuert man der vermeintlichen Pflichtaufgabe gegen „Kellerkind“ FV Vilseck (15., 18) zu. Ein Sieg könnte schon den sicheren Klassenerhalt bedeuten – vorausgesetzt, die Konkurrenz spielt mit. Auf der Gegenseite sind die Gastgeber zum Siegen verdammt. Auf den Tabellen-15. der Bezirksliga Süd – der schlechtere 15. steigt ja direkt ab – müssen vier Zähler aufgeholt werden.







Hinspiel: 3:5. Ein Acht-Tore-Spektakel erlebten die Fans im Hinspiel. Die Partie sah mehrere verschiedene Phasen und am Ende gebührte dem 1.FC Schlicht (6., 41) das bessere Ende. Demzufolge hat der FC Wernberg (3., 50) hier noch eine kleine Rechnung offen. Tabellarisch liegt der Druck eindeutig auf Seiten der Heimelf. Denn während Schlicht als Rangsechster jenseits von Gut und Böse liegt, steckt Wernberg im Zweikampf mit Weiden II um Platz 2. Da Weiden die bessere Ausgangslage hat, muss die Götz-Truppe zu Hause unbedingt gewinnen. Daran führt kein Weg vorbei.





So., 04.05.2025, 15:30 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß SV Etzenricht Etzenricht 15:30 PUSH



Hinspiel: 1:0. Kürt sich der SV Etzenricht (1., 60) vorzeitig zum Meister? Schon der erste Matchball soll genutzt werden. Allerdings hat Gegner SpVgg Vohenstrauß (9., 38) einen unerwarteten 1:0-Auswärtserfolg aus dem Hinspiel vorgelegt. Andy Wendl, Spielertrainer der Gäste, sagt vor der Partie. „Es gilt, so gut es geht alles Mögliche auszublenden und sich komplett auf jede einzelne Aktion auf dem Platz zu konzentrieren. Es zählt nichts anderes, als dass jeder seine maximale Leistung ausschöpfen kann und wir wieder geschlossen als Mannschaft auftreten. Zudem erhoffe ich mir wieder den Mut und die Spielfreude, die wir gegen Willmering phasenweise in der zweiten Hälfte gezeigt haben.“ Gut möglich, dass der klare 4:0-Erfolg gegen Grafenwöhr und der dadurch erstmals errungene Totopokal-Sieg noch einen zusätzlichen Schub gibt. (war)



Bei Vohenstrauß liegt der Fokus derweil auf dem vorzeitigen Klassenerhalt. Coach Martin Schuster freut sich auf die Herausforderung gegen den designierten Meister: „Wir haben letztes Wochenende zwar einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt gemacht, rechnerisch ist aber noch alles möglich. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall nachlassen. Wir freuen uns auf das Duell mit dem Tabellenführer, sind hochmotiviert und haben im Hinspiel gezeigt, dass wir mithalten können. Die Gäste haben zu einen super Lauf und sind das konstanteste Team in der Liga, trotzdem wollen wir versuchen, den Gegner in die Suppe zu spucken und ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen.“ (mwr)







Hinspiel: 2:3. Weiter um den Liga-Verbleib muss die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (14., 31) bangen. Bei der jüngsten 0:4-Auswärtspleite in Etzenricht konnte Spielertrainer Jakub Süsser nur eine Rumpftruppe aufbieten, weil auch die beiden Schneider-Brüder sowie Florian Fischer ausfielen. Für den kommenden Sonntag ist die Hoffnung, dass sich die personelle Situation wieder entspannt. In jedem Fall benötigt die „WiWa“ weiter jeden Punkt und empfängt als Nächstes den TSV Tännesberg (6., 40). Der kann dem Saisonfinale als Tabellensechster relativ entspannt entgegensehen, ist aber noch nicht final gerettet. Mit einem Punktgewinn vor den Toren Chams soll der Sack zugeschnürt werden. Das ist das Ziel.