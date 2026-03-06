Macht er in der Eifel das Unmögliche möglich?

Trotz namhafter Abgänge und eines großen Rückstands auf das rettende Ufer versprüht Mehlental/Bleialfs neuer Trainer Thomas Mayer Zuversicht . – Foto: Hans Krämer

Die Mannschaft rangiert auf Platz 13, hat erst einen Sieg und insgesamt sieben Zähler eingefahren und will noch einen Rückstand von acht Punkten auf das rettende Ufer aufholen. „Mir ist bewusst, dass die Aufgabe extrem schwierig wird. Es käme einem Fußball-Wunder gleich, den Abstieg in die B-Klasse noch abzuwenden. Doch ich möchte nichts unversucht lassen“, unterstreicht Mayer. Er will das fast Unmögliche noch möglich machen.

Hier geht's zum kompletten Artikel