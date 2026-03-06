Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Macht er in der Eifel das Unmögliche möglich?
Die SG Mehlental/Bleialf kämpft um den Klassenverbleib. Was der neue Trainer Thomas Mayer vorhat und wie er die namhaften Abgänge im Winter kompensieren will.
von Lutz Schinköth · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser
Trotz namhafter Abgänge und eines großen Rückstands auf das rettende Ufer versprüht Mehlental/Bleialfs neuer Trainer Thomas Mayer Zuversicht . – Foto: Hans Krämer
Es ist seine achte Trainerstation und eine mit besonderem Reiz: Thomas Mayer tritt beim Tabellenvorletzten der Kreisliga A8, der SG Mehlental/Bleialf, eine extrem schwere Aufgabe an.
Die Mannschaft rangiert auf Platz 13, hat erst einen Sieg und insgesamt sieben Zähler eingefahren und will noch einen Rückstand von acht Punkten auf das rettende Ufer aufholen. „Mir ist bewusst, dass die Aufgabe extrem schwierig wird. Es käme einem Fußball-Wunder gleich, den Abstieg in die B-Klasse noch abzuwenden. Doch ich möchte nichts unversucht lassen“, unterstreicht Mayer. Er will das fast Unmögliche noch möglich machen.