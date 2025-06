Macht die SG Union Klosterfelde in Oranienburg ihr Meisterstück?

Die Brandenburgliga biegt mit dem 29. und vorletzten Spieltag auf die Zielgerade ein – und Spannung ist in allen Tabellenregionen garantiert. Im Fokus steht natürlich das Duell von Tabellenführer SG Union 1919 Klosterfelde beim Oranienburger FC Eintracht 1901. Mit einem Sieg könnte sich Klosterfelde die Meisterschaft sichern. Doch selbst bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnte der große Jubel folgen, sollte Verfolger 1. FC Frankfurt beim schweren Gastspiel in Werder patzen.

Schöneiche reist mit breiter Brust in dieses Duell. Das 7:0 gegen Lübben zuletzt war ein echtes Ausrufezeichen. Allen voran Aaron Marcel Weber präsentierte sich mit sechs Treffern in zwei Spielen in überragender Form. Preußen unterlag zuletzt in Klosterfelde mit 1:4, zeigte aber Moral. Im Hinspiel hatte Preußen Schöneiche mit 3:1 überraschend deutlich bezwungen – nun wollen die Hausherren die Revanche.

---