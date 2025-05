Macht der TSV Riemsloh die Meisterschaft perfekt?

Die endgültige Entscheidung um die Meisterschaft und der an Spannung kaum zu überbietende Abstiegskampf bestimmen am Wochenende das Spielgeschehen in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - Auch das Rennen um den zweiten Tabellenplatz - der zur Teilnahme des Relegationsspiels um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt - bietet noch einigen Vereinen Chancen.